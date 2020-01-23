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حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 24ـ1ـ2020

تنشط حركة الرياح وتؤدي الي اضطراب الملاحة البحرية
دعاء محمود 12:22 ص, الجمعة, 24 يناير 20 12:22 ص, الجمعة, 24 يناير 20

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تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري خلال طقس اليوم الجمعة، سقوطا للأمطار علي مناطق متفرقة منها ورياح معتدلة، وذلك وفقا لخبراء هيئة الأرصاد الجوية المصرية.

وأضافت الهيئة أن الرياح النشطة علي السواحل الشمالية الغربية ستؤدي إلي اضطراب الملاحة وتساقط للأمطار.

كما يسود مناطق السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس شديد البرودة، إلي جانب سقوط للأمطار تصل الي ثلوج علي مرتفعات سانت كاترين.

وعن جنوب سيناء والغردقة تنشط حركة الرياح وتؤدي الي اضطراب الملاحة البحرية، أما شمال الصعيد فيسوده طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلاً وغائم أحياناً.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغري والعظمى علي محافظات مصر وعدد من المدن العربية والعالمية .

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بقلم دعاء محمود

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