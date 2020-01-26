لايف

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 26ـ1ـ2020

حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج يتراوح مابين 1.5 إلى 2 متر
دعاء محمود 8:37 ص, الأحد, 26 يناير 20 8:37 ص, الأحد, 26 يناير 20

شارك الخبر مع أصدقائك

تشهد حالة الطقس اليوم الأحد ، استقرارا في الأحوال الجوية علي جميع الأنحاء علي أن تكون الشبورة الكثيفة صباحاً هي الظاهرة المؤثرة علي شمال البلاد.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية المصرية، انخفاض درجات الحرارة الصغري ، حيث يسود طقس شديد البرودة ليلاً.

و عن حالة البحر المتوسط معتدل و ارتفاع الموج يتراوح مابين 1.5 إلي 2 متر ، والرياح شمالية غربية.

أما حالة الطقس في البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج يتراوح ما بين 1.5 إلي 2 متر والرياح شمالية غربية إلي جنوبية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغري والعظمى علي محافظات مصر وعدد من المدن العربية والعالمية.

يذكر أن خبراء هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أكدوا أن طقس أمس السبت، يسوده استقرار في الأحوال الجوية على كل الأنحاء، على أن تكون الشبورة الكثيفة صباحاً هي الظاهرة المؤثرة على شمال البلاد.

وأضافت الهيئة أن درجات الحرارة الصغرى تنخفض حيث يسود طقس شديد البرودة ليلاً، وعن حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج يتراوح ما بين 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر فمن معتدل إلي مضطرب، وارتفاع الموج يتراوح ما بين 2 الى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

كما أعلنت بيانا بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى علي محافظات مصر وعدد من المدن العربية والعالمية امس السبت.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم دعاء محمود

ملف الكاتب دعاء محمود

اقرأ أيضاً

استقرار فى الأحوال الجوية خلال طقس اليوم السبت 25-1-2020

دعاء محمود 12:33 ص, السبت, 25 يناير 20

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 24ـ1ـ2020

دعاء محمود 12:22 ص, الجمعة, 24 يناير 20

الأرصاد: أمطار وشبورة يشهدها طقس اليوم الأحد 19-1-2020

دعاء محمود 12:30 ص, الأحد, 19 يناير 20

حالة الطقس اليوم الخميس 16-1-2020.. انخفاض في درجات الحرارة وأمطارعلى الوجه البحرى

دعاء محمود 8:02 ص, الخميس, 16 يناير 20

حالة الطقس اليوم الجمعة 10-1-2020.. أمطار رعدية ورياح

دعاء محمود 12:42 ص, الجمعة, 10 يناير 20

مع توقعات الطقس السيء .. غرفة عمليات بوزارة التنمية المحلية لمواجهة أمطار المحافظات

مصطفى الجُدي 9:18 م, الخميس, 26 ديسمبر 19