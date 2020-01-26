حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 26ـ1ـ2020

تشهد حالة الطقس اليوم الأحد ، استقرارا في الأحوال الجوية علي جميع الأنحاء علي أن تكون الشبورة الكثيفة صباحاً هي الظاهرة المؤثرة علي شمال البلاد.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية المصرية، انخفاض درجات الحرارة الصغري ، حيث يسود طقس شديد البرودة ليلاً.

و عن حالة البحر المتوسط معتدل و ارتفاع الموج يتراوح مابين 1.5 إلي 2 متر ، والرياح شمالية غربية.

أما حالة الطقس في البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج يتراوح ما بين 1.5 إلي 2 متر والرياح شمالية غربية إلي جنوبية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغري والعظمى علي محافظات مصر وعدد من المدن العربية والعالمية.

يذكر أن خبراء هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أكدوا أن طقس أمس السبت، يسوده استقرار في الأحوال الجوية على كل الأنحاء، على أن تكون الشبورة الكثيفة صباحاً هي الظاهرة المؤثرة على شمال البلاد.

وأضافت الهيئة أن درجات الحرارة الصغرى تنخفض حيث يسود طقس شديد البرودة ليلاً، وعن حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج يتراوح ما بين 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر فمن معتدل إلي مضطرب، وارتفاع الموج يتراوح ما بين 2 الى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

كما أعلنت بيانا بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى علي محافظات مصر وعدد من المدن العربية والعالمية امس السبت.

