حالة الطقس: نشاط للرياح على القاهرة وجنوب سيناء والعاصمة تسجل 32 درجة

تشهد حالة الطقس اليوم الإثنين، نشاطا في حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء، وذلك وفقًا لما أعلنت عنه الأرصاد الجوية منذ قليل.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن الأجواء حارة نهارًا مع سماء صافية تخلو من السحب على كافة الأنحاء.

وتابعت أن حالة الطقس اليوم الإثنين، على السواحل الشمالية مائلة للدفء نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح نشطة على السواحل الشرقية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر حارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس حار نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين، في القاهرة تبلغ العظمى 32 درجة، والصغرى 19، وفي الإسكندرية العظمى 25، والصغرى 17 درجة.

الطقس في دمنهور

وفي دمنهور العظمى 32 درجة، والصغرى 19 درجة، ومدينة سيوة تسجل العظمى 30 درجة، والصغرى 16 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الإثنين، في محافظة أسوان 38 درجة للعظمى، و22 للصغرى، وعلى محافظة قنا 37 درجة للعظمى، و21 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 36 للعظمى، و20 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 34، والصغرى 20.

فيما تسجل درجات الحرارة فى مرسى مطروح 23 درجة للعظمى، و16 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 33 للعظمى، و18 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 24 للعظمى، 17 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

منخفض الهند الموسمي

منخفض الهند الموسمي هو منخفض حراري ضخم يؤثر على قارات آسيا، وإفريقيا وأوروبا، يبدأ هذا المنخفض في التشكل على الأراضي الهندية بداية من شهر أبريل من كل عام، ثم يتعاظم تأثيره في شهرى يونيو ويوليو.

ويسيطر على مساحة شاسعة من شبه الجزيرة العربية ويصل إلى بلاد الشام وتركيا ومصر، ويبدأ بعد ذلك في الضعف بداية من شهر سبتمبر ثم يتلاشى تماما في أكتوبر.

يلعب هذا المنخفض دورا في جذب الرياح الموسمية الاستوائية إلى الهند وجنوب شرق أسيا، ويؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق لتتجاوز في العراق وغرب إيران الـ 50 مئوية أغلب الصيف.

كما يسبب كذلك موجات حارة قوية في مصر، وقد يسجل منخفض الهند الموسمي قيم ضغط جوي منخفضة قد تصل خلال شهر يوليو إلى أدنى من 995 ملليبار.

وخلال هذه الفترة من كل عام تتعرض مصر إلى ارتفاع في درجات الحرارة، بالإضافة إلي ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو.