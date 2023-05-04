حالة الطقس : نشاط للرياح المثيرة للأتربة على الصحراء الغربية

أفادت هيئة الأرصاد الجوية مساء اليوم، بأن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود الأتربة والرمال المثارة على مناطق من الصحراء الغربية.

وأضافت الأرصاد أن هناك نشاط للرياح سرعتها 20 عقدة (40 كم/ساعة) على محافظة مطروح.

حالة الطقس اليوم

وتشهد حالة الطقس اليوم الخميس، أجواءً حارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية، فحارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية مثيرة للرمال.

كما تسقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر حارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، في القاهرة تبلغ العظمى 34 درجة، والصغرى 22، وفي الإسكندرية العظمى 31، والصغرى 18 درجة.

الطقس في دمنهور

وفي دمنهور العظمى 32 درجة، والصغرى 17 درجة، ومدينة سيوة تسجل العظمى 35 درجة، والصغرى 16 درجات.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الخميس، في محافظة أسوان 38 درجة للعظمى، و22 للصغرى، وعلى محافظة قنا 36 درجة للعظمى، و20 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 37 للعظمى، و 21 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 37، والصغرى 20.

فيما تسجل درجات الحرارة فى مرسى مطروح 28 درجة للعظمى، و18 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 34 للعظمى، و22 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 28 للعظمى، 18 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

الأعاصير المتوسطية

هي ظاهرة جوية (عاصفة) شبيهة بالأعاصير المدارية أو الاستوائية تظهر فوق منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وفي بعض الحالات النادرة وصلت قوة العاصفة إلى قوة إعصار من الدرجة الأولى، لكن حتى في مثل هذه الحالات تعتبر قوة الرياح ليست هي العامل الأخطر على المجتمع، بل يتمثل الخطر الرئيسى في الأمطار الغزيرة و‌الفيضانات المفاجئة.

تم التعرّف على الأعاصير المتوسطية وتحديدها في منطقة حوض البحر المتوسط في ثمانينيات القرن العشرين، وذلك بالاستعانة بصور الأقمار الصناعية والتي أظهرت ضغوطا جوية منخفضة (شبيهة بالاستوائية) تسببت بتشكل عين إعصارية في وسطها.

وبناءً على ذلك تبيّن أن هذه الظاهرة الجوية ليست نادرة بشكل خاص بل تكررت خلال السنوات السابقة.

وبخصوص التوزيع الزماني والمكاني للأعاصير المتوسطية فهي تنشط من شهر سبتمبر إلي يناير وتخلو شهور الصيف من تكونه وعادة ما تتكون غرب البحر المتوسط، وتكون نادرة الحدوث في المنطقة الشرقية، مثل ما حدث في 24 أكتوبر 2019 وأدت إلي أمطار غزيرة علي السواحل المصرية.