حالة الطقس من الخميس إلى الأحد تشهد أمطار رعدية شمالا متوسطة بالقاهرة

يشهد طقس الجمعة بخلاف نشاط الرياح المستمر لليوم الثاني، إحساسا متزايدا ببرودة الطقس، وسقوط الأمطار على نحو يوم الخميس.

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية تنبيها بشأن حالة الطقس في الأيام الأربعة المقبلة بمختلف مناطق الجمهورية

وقالت الأرصاد الجوية في تنبؤ بشأن حالة الطقس ليوم الخميس، إنه يشهد الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد بجانب أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من البحر الأحمر تكون غزيرة ورعدية أحيانا تمتد خفيفة إلى متوسطة على القاهرة ومناطق من شمال الصعيد.

ويشهد طقس الجمعة بخلاف نشاط الرياح المستمر لليوم الثاني، إحساسا متزايدا ببرودة الطقس، وسقوط الأمطار على نحو يوم الخميس.

ويشهد يوم السبت والأحد طقسا مائلا للبرودة على كافة الأنحاء شديد البرودة ليلا ويصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد، ورياح خفيفة لمعتدلة