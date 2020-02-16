حالة الطقس في مصر اليوم الإثنين 17-2-2020

يشهد الوجه البحرى تساقط للأمطار الخفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة، مائلة للبرودة نهارًا شديدة البرودة ليلًا

يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقسا مائلا للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى.

مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن الوجه البحرى يشهد تساقط للأمطار الخفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة، مائلة للبرودة نهارًا شديدة البرودة ليلًا.

أمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل

وأشارت الهيئة إلى أن الطقس على السواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وأمطار متوسطة إلى غزيرة، والرياح معتدلة.

ولفتت الهيئة إلى أن الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

مائل للدفء نهارًا في شمال الصعيد

أما شمال الصعيد فالطقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة، بينما جنوب الصعيد دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة البحرين معتدل الرياح شمالية غربية

وعن حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج يتراوح ما بين 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج يتراوح ما بين 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.