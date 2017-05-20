حالة الطقس فى مصر 20-5 -2017

متابعاتيتوقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن يسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى الوجه البحرى والقاهرة معتدل على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وسيناء

متابعات

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن يسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى الوجه البحرى والقاهرة معتدل على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

والرياح أغلبها شمالية غربية نشطة على معظم الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

وتكون حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج بالنسبة للمتوسط من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والأحمر من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة “20 – 28″، الإسكندرية “20 – 25″، قنا “23 – 34″، الأقصر “21- 35″، أسوان “24 – 36”.