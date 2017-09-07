حالة الطقس فى مصر الخميس 7 سبتمبر

متابعات توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود الطقس اليوم الخميس 7 سبتمبر 2017، مائل للحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق متفرقة من شمال البلاد. وتظهر السحب ال

متابعات

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود الطقس اليوم الخميس 7 سبتمبر 2017، مائل للحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح اغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة الى مضطربة وارتفاع الموج فيهما ما بين مترين الى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة – الصغرى – العظمى

القاهرة 24 33

وسط الدلتا 24 33

الإسكندرية 25 30

بلطيم 24 29

مطروح 23 29

السلوم 21 29

سيوة 23 33

بور سعيد 25 29

دمياط 24 29

العريش 23 31

رفح 22 31

الإسماعيلية 22 33

السويس 23 34

رأس سدر 23 33

نخل 19 31

نويبع 26 34

طابا 23 33

كاترين 17 31

الطور 26 31

شرم الشيخ 28 37

الغردقة 28 37

مرسى علم 29 36

الفيوم 23 34

بنى سويف 23 34

المنيا 22 34

أسيوط 22 35

سوهاج 25 35

قنا 25 38

الأقصر 26 39

أسوان 27 40

أبوسمبل 27 39

الوادى الجديد 26 37

شلاتين 28 38

ابو رماد 27 37

راس حدربة 26 36

حلايب 29 35