حالة الطقس غدًا الخميس.. حار وأمطار على السواحل وشمال الدلتا

أفادت الأرصاد الجوية بأن حالة الطقس، غدًا الخميس، حارة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري.

الطقس غدًا على السواحل

وأضافت الأرصاد أن حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للحرارة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشرقية.

وتتوقع الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

الطقس غدًا في سيناء

وتابعت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس على جنوب سيناء حارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة.

الطقس غدًا في الصعيد

وعلى شمال الصعيد الطقس حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس، فالقاهرة تبلغ الدرجة العظمى 32 درجة، والصغرى 21، وفي الإسكندرية العظمى 30، والصغرى 20.

أما شرم الشيخ فالعظمى 34، والصغرى 26، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 34، والصغرى 26.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 30، والصغرى 20 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 31، والصغرى 17.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، غدًا الخميس، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى، و26 للصغرى، وعلى محافظة قنا 39 درجة للعظمى، و23 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 40 للعظمى، و24 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 37، والصغرى 22.

نسبة الرطوبة

ونوهت الأرصاد بأن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 86% للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.25 إلى 1.75 متر، والرياح جنوبية شرقية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

الباروجراف

هو مسجل لتسجيل قيم الضغط الجوي خلال اليوم بأكمله ويتكون من عنصرين حساسين أحدهما أسطوانة نحاسية مستديرة مركب عليها خريطة مدرجة لقياس قيم الضغط الجوي ومركب على ساعة دقيقة جدًّا تدور خلال 24 ساعة.

أما العنصر الحساس الآخر فهو ريشة رسم بحبر معين متصلة بجزء حساس جدًّا يتمدد وينكمش بفعل تأثير الضغط، وهو يقيس الميل البارومتري أو سلوك الضغط الجوي.

ويعرف سلوك الضغط الجوي بأنه مقدار التغير في قيمة الضغط الجوي في مكانٍ ما خلال فترة زمنية محددة متعارف عليها في الأرصاد الجوية.

وأهمية معرفة سلوك الضغط الجوي أنها تساعد المتنبئ الجوي على معرفة تحسن أو سوء الأحوال الجوية، فإذا كان سلوك الضغط الجوي موجبًا فإن ذلك يعني إما استمرار الطقس الجيد والحسن أو تحسنًا في أحوال الطقس الرديء.

وإذا كان مقدار سلوك الضغط الجوي سالبًا فان هذا يعني استمرار الطقس السيئ أو أن الأحوال الجوية سوف تسوء.