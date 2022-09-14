حالة الطقس غدًا الخميس.. حار نهارًا ورياح نشطة أحيانًا

تشهد حالة الطقس غدًا الخميس، أجواء حارة رطبة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة والوجه البحري.

الطقس غدًا في القاهرة

وتتكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمائلة للحرارة نهارًا، شبورة صباحًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديدة الحرارة نهارًا، ومائلة للحرارة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، مائل للحرارة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس، في القاهرة تبلغ العظمى 31، والصغرى 23، وفي الإسكندرية العظمى 29، والصغرى 24.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 31، والصغرى 23 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى بها 32، والصغرى 21.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدًا الخميس، في محافظة أسوان 39 درجة للعظمى، و26 للصغرى، وعلى محافظة قنا 37 درجة للعظمى، و24 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 38 للعظمى، و25 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 36، والصغرى 23.

فيما تسجل درجات الحرارة في مرسى مطروح 29 درجة للعظمى، و24 للصغرى.

الطقس غدًا في العاصمة

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 32 للعظمي و22 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 29 للعظمى، و23 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

تقزح الغيوم

ظاهرة عجيبة تسمي تقزح الغيوم أو (iridescent) وهي ظاهرة بصرية ملونة تظهر في السحب القريبة من سقوط ضوء الشمس أو القمر عليها.

وهي تشبه الألوان التي تظهر في فقاعات الصابون والزيت على سطح الماء، وغالبًا ما تُلاحظ هذه الظاهرة الشائعة إلى حد ما في سحب ركامية متوسطة، سحب ركامية عدسية، وسحب سمحاقية.