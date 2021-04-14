حالة الطقس غدًا الخميس.. القاهرة تسجل 30 درجة عظمى ونشاط للرياح

تشهد حالة الطقس غدًا الخميس، أجواء حارة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

الطقس في السواحل

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

الطقس في سيناء

أما حالة الطقس على جنوب سيناء فحارة نهارا، لطيفة ليلا، والرياح نشطة على بعض المناطق من جنوب سيناء.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، فالطقس حار نهارًا لطيف ليلًا، وحالة الرياح معتدلة على الشمال والجنوب.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الخميس، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 30 والصغرى 16، وفي الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15.

أما شرم الشيخ فالعظمى 32 والصغرى 20، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 18 درجة للصغرى.

درجات الحرارة والطقس

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور فالعظمى 26 والصغرى 15، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 29 والصغرى 13 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدا الخميس، في محافظة أسوان 35 درجة للعظمى و20 للصغرى، وعلى محافظة قنا 34 درجة للعظمى و18 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 35 للعظمى و19 للصغرى، وعلى سوهاج فالعظمى 33 والصغرى 17 درجة.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 75% للعظمى و 35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى و35 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى و 15 للصغري.

اعتدال في البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.

الشفق القطبي

هو مزيج من الألوان التي تتشكل على القطبين الشمالي والجنوبي للكرة الأرضية ويعرف أيضاً بأسماء الفجر القطبي أو الأضواء القطبية.

وقد سميت هذه الظاهرة باسم “أورورا” كاسم أحد الآلهة في الثقافة اليونانية، أما غاليليو فقد اسماها الريح الشمالية “بوراليس”.

كما يظهر تطابق في سمات الضوء من الناحية الجنوبية إلى الشفق في الناحية الشمالية، كما أن التغيرات في كلا القطبين متزامنان.

وتظهر هذه الاضواء باللونين الأخضر الخافت والأحمر يظهر الشفق القطبي في المناطق ذات خطوط العرض الأقرب للقطبين ومن المناطق التي يمكن رؤية الظاهرة فيها بوضوح جنوبا هي: تشيلي والأرجنتين وأستراليا.

ويحدث الشفق في كواكب أخرى غير الأرض وتكون مرتبطة أيضا بالأقطاب المغناطيسية لتلك الكواكب “تكون على شكل بقع منتشرة وبعض الأقواس المرئية.