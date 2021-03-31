حالة الطقس غدًا الخميس.. أمطار على القاهرة وأجواء باردة ليلًا

أفادت هيئة الأرصاد الجوية بأن حالة الطقس، غدًا الخميس، لطيفة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح نشطة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة

وتتوقع الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة مساءً على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى على فترات متقطعة.

الطقس في السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية الغربية فمائلة للبرودة نهارًا، فيما تكون لطيفة على السواحل الشرقية، باردة ليلًا.

وتنشط حركة الرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية، مع سقوط أمطار متوسطة على فترات متقطعة. أمطار

الطقس في سيناء

وعلى جنوب سيناء فالطقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، والرياح نشطة على بعض المناطق من جنوب سيناء.

الطقس في الصعيد

فيما يكون طقس شمال الصعيد لطيفًا نهارًا باردًا ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال، بينما طقس جنوب الصعيد معتدل نهارًا، بارد ليلًا، والرياح نشطة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الخميس، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 21، والصغرى 12، وفي الإسكندرية العظمى 18، والصغرى 13.

أما شرم الشيخ فالعظمى 25، والصغرى 17، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 25، و14 درجة للصغرى.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 19، والصغرى 12، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 20، والصغرى 08 درجة. درجات الحرارة والطقس

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، غدًا الخميس، في محافظة أسوان 28 درجة للعظمى، و14 للصغرى، وعلى محافظة قنا 25 درجة للعظمى، و12 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 27 للعظمى، و13 للصغرى.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و50 للصغرى.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة غربًا، وارتفاع الموج يتراوح من 3 إلى 4 أمتار، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

الضباب

عبارة عن كرات مائية دقيقة تسبح في الهواء، وعندما تعترضها الأشجار تتجمع علي أوراقها في شكل نُقط كبيرة.

وإذا كان الضباب خفيفًا سمي (بالشبورة ) وهي تعطي السماء لونًا أبيض باهتًا يُضعف المشاهدة.

ويتفاوت سُمك طبقة الضباب ما بين 100 متر و3000 متر تبعًا للحالة الجوية المسببة لتكوينه.

وهو ينشأ عندما يبرد الهواء لدرجة التشبع، خاصة إذا كان محتويًا على ذرات من الرماد التي تصلح نواة للتكاثف.