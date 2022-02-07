حالة الطقس غدًا الثلاثاء.. ارتفاع في الحرارة وأتربة عالقة

تشهد حالة الطقس غدًا الثلاثاء، أجواء مائلة للدفء نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس غدًا في القاهرة

وأفادت الأرصاد الجوية بأن هناك أتربة عالقة نهارًا على القاهرة والوجه البحري، مع أجواء غائمة جزئيًّا.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمائلة للدفء نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، والرياح معتدلة على السواحل الشرقية.

وتنشط حركة الرياح مثيرة للرمال والأترية أحيانًا على السواحل الغربية، مع سقوط أمطار خفيفة أقصى الغرب.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء دافئة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، تصل لحد الصقيع على وسط سيناء، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة، المتوقعة غدًا الثلاثاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 22، والصغرى 11، وفي الإسكندرية العظمى 21، والصغرى 11.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 21، والصغرى 12 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى 22، والصغرى 09.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، غدًا الثلاثاء، في محافظة أسوان 26 درجة للعظمى، و09 للصغرى، وعلى محافظة قنا 25 درجة للعظمى، و08 للصغري.

بينما تسجل الأقصر 26 للعظمى، و08 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 23، والصغرى 08.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 75 للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 70 للعظمى، و35 للصغرى.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 60 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 55 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح جنوبية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

الباروجراف

هو مسجل لتسجيل قيم الضغط الجوي خلال اليوم بأكمله ويتكون من عنصرين حساسين؛ أحدهما أسطوانة نحاسية مستديرة مركب عليها خريطة مدرجة لقياس قيم الضغط الجوي ومركب على ساعة دقيقة للغاية تدور خلال 24 ساعة.

أما العنصر الحساس الآخر فهو ريشة رسم بحبر معين متصلة بجزء حساس جدًّا يتمدد وينكمش بفعل تأثير الضغط وهو يقيس الميل البارومتري أو سلوك الضغط الجوي. الباروجراف

ويعرف سلوك الضغط الجوي بأنه مقدار التغير في قيمة الضغط الجوي في مكان ما خلال فترة زمنية محددة متعارف عليها في الأرصاد الجوية.

وأهمية معرفة سلوك الضغط الجوي أنها تساعد المتنبئ الجوي على معرفة تحسن أو سوء الأحوال الجوية، فإذا كان سلوك الضغط الجوي موجبًا فإن ذلك يعني إما استمرار الطقس الجيد والحسن أو تحسن في أحوال الطقس الرديء.

وإذا كان مقدار سلوك الضغط الجوي سالبًا فإن هذا يعني استمرار الطقس السيئ أو أن الأحوال الجوية سوف تسوء.