حالة الطقس غدًا الثلاثاء أول أيام عيد الأضحى.. القاهرة تسجل 37 درجة

تشهد حالة الطقس غدًا الثلاثاء أول أيام عيد الأضحي، أجواء حارة رطبة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح نشطة على القاهرة الكبرى.

الطقس غدًا في السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمائلة للحرارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح نشطة، ما يقلل من الإحساس بارتفاع الرطوبة ليلًا.

الطقس غدًا في سيناء

بينما حالة الطقس على جنوب سيناء شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح نشطة مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

الطقس غدًا في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد فشديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا.

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصي جنوب البلاد، وتضم حلايب وشلاتين وأبو سمبل.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 37 درجة، والمحسوسة 39 درجة، والصغرى 25 وفي الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24.

أما شرم الشيخ العظمى 42 والصغرى 30، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 30 درجة للصغري.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 34 والصغرى 25 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 38 والصغرى 23 درجة.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدًا الثلاثاء، في محافظة أسوان 44 درجة للعظمى و28 للصغرى، وعلى محافظة قنا 43 درجة للعظمى و27 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 44 للعظمي و27 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمى 42 والصغرى 26 درجة.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمي و 30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد، إلى أن حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 2.5 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

فيما تكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من 1.75 إلى 2 متر والرياح شمالية غربية.

شهر يوليو

النصف الأول من شهر يوليو: ويبدأ منخفض الهند الموسمي بالتعمق غربا من جنوب ايران إلى جنوب شبه الجزيرة العربية وتظل المنطقة متأثرة بالتيار الغربي الذي لا ترفع درجة حرارته كثيرا.

وتنشط معه الرياح التي تعطي شعور أفضل بالحرارة ولكن مع نهاية النصف الأول يبدأ التيار الغربي بالتراجع ويتقدم التيار الشرقي.

مع بداية النصف الثاني من يوليو: يتقدم منخفض الهند الموسمي ليشمل شبه الجزيرة العربية بالكامل ويصل إلى شمال افريقيا.

ويبدأ تأثير الرياح الشرقية الهادئة الرطبة التي تزيد الشعور بدرجة الحرارة وتكون هذة سمة الفترة المقبلة لفصل الصيف.

ويظل الصراع الدائم بين الكتلتين الشرقية والغربية مستمر خلال الفصل ومن ذلك يتبين الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة.

ولكن هذا العام بدأ تأثير منخفض الهند الموسمي مبكرا من شهر يونيو وبقيم ضغط منخفضة حتي أصبح أشد حرارة وهذا ما تشهده البلاد هذه الأيام من ارتفاع كبير في الحرارة والرطوبة.