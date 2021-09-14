حالة الطقس غدًا الأربعاء.. أمطار متوسطة واضطراب في البحرين المتوسط والأحمر

تشهد حالة الطقس، غدًا الأربعاء، تحسنًا في الأحوال الجوية على جميع الأنحاء، وذلك وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

الطقس في القاهرة

وأفادت الأرصاد الجوية بأن حالة الطقس على القاهرة والوجه البحري، حارة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

الطقس في السواحل

وأضافت الأرصاد أن حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية.

وتتوقع الأرصاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية، البحيرة، العريش).

كما تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الدلتا (دمياط، كفر الشيخ) على فترات متقطعة.

الطقس في سيناء

وتابعت الأرصاد أن حالة الطقس على جنوب سيناء حارة رطبة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح نشطة على فترات متقطعة.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا.

وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد على فترات متقطعة. حالة الطقس والرياح والأتربة

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 31 درجة، والمحسوسة 33 درجة، والصغرى 22، وفي الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 23.

أما شرم الشيخ فسجلت العظمى 36، والصغرى 28، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37، و27 درجة للصغرى.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور العظمى 31، والصغرى 22 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 31، والصغرى 22 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، غدًا الأربعاء، في محافظة أسوان 39 درجة للعظمى، و25 للصغرى، وعلى محافظة قنا 37 درجة للعظمى، و24 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 38 للعظمى، و25 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 36، والصغرى 24 درجة.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 84% للعظمي و 35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغري.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

الباروجراف

هو مسجل لتسجيل قيم الضغط الجوي خلال اليوم بأكمله ويتكون من عنصرين حساسين؛ أحدهما أسطوانة نحاسية مستديرة مركب عليها خريطة مدرجة لقياس قيم الضغط الجوي ومركب على ساعة دقيقة جدًّا تدور خلال 24 ساعة.

أما العنصر الحساس الآخر فهو ريشة رسم بحبر معين متصلة بجزء حساس جدًّا يتمدد وينكمش بفعل تأثير الضغط وهو يقيس الميل البارومتري أو سلوك الضغط الجوي.

ويعرف سلوك الضغط الجوي بأنه مقدار التغير في قيمة الضغط الجوي في مكان ما خلال فترة زمنية محددة متعارف عليها في الأرصاد الجوية.

وأهمية معرفة سلوك الضغط الجوي أنها تساعد المتنبئ الجوي على معرفة تحسن أو سوء الأحوال الجوية، فإذا كان سلوك الضغط الجوي موجبًا فإن ذلك يعني إما استمرار الطقس الجيد والحسن، أو تحسن أحوال الطقس الرديء.

وإذا كان مقدار سلوك الضغط الجوي سالبًا فان هذا يعني استمرار الطقس السيئ، أو أن الأحوال الجوية سوف تسوء.