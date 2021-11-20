حالة الطقس غدًا الأحد.. انخفاض درجة الحرارة وأمطار رعدية

تشهد حالة الطقس غدًا الأحد أجواءً لطيفة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس غدًا في القاهرة

وتتوقع الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

وتشهد مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري وتضم محافظات (الدقهلية، الغربية، الشرقية، المنوفية)، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية لطيفة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

وتسقط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل وشمال الوجه البحري، ( مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد والعريش)، قد تكون مصحوبة بنشاط للرياح.

حالة الطقس

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء معتدلة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

كما تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من سيناء وخليج السويس (رأس غارب، الزعفرانة، نخل وكاترين).

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس لطيف نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

وتسقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال الصعيد.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمي 20، والصغرى 15، وفي الإسكندرية العظمى 20، والصغرى 16.

أما شرم الشيخ فالعظمى 25، والصغرى 18، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 25، والصغرى 18.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 20، والصغرى 16 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 21، والصغرى 14.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، غدًا الأحد ، في محافظة أسوان 25 درجة للعظمى، و 16 للصغرى، وعلى محافظة قنا 23 درجة للعظمى، و 15 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 24 للعظمى، و 15 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 22، والصغرى 15.

درجات الحرارة والطقس

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 86% للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و40 للصغري.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.