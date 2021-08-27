حالة الطقس غدا شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وارتفاع نسبة الرطوبة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، تفاصيل حالة الطقس غدا السبت ، لتشهد أجواء شديدة الحرارة نهارا على القاهرة الكبري والوجة البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على تلك الأنحاء.

الطقس غدا فى السواحل الشمالية

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا على السواحل الشمالية مائلة للحرارة رطب نهارا ومعتدل ليلا، وطقس شديد الحرارة نهارا على جنوب البلاد وجنوب سيناء ومعتدل ليلا.

الطقس غدا فى القاهرة

وتتوقع الأرصاد أنه وفق حالة الطقس غدا تتعرض الطرق الرئيسية فى القاهرة الكبرى والوجه البحري إلى شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر تصل إلى السواحل الشمالية.

وذكرت الأرصاد أن هناك نشاطا لحركة الرياح على مناطق من القاهرة وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

درجات الحرارة غدا

وتصل درجات الحرارة غدا فى القاهرة 37 للعظمى و 26 للصغرى، وترتفع إلى 39 للدرجة المحسوسة، وشبين الكوم 37 للعظمي و26 للصغرى.

كما تبلغ فى الإسكندرية 32 للعظمى و 25 للصغرى، وطنطا 36 للعظمي و 26 للصغرى، وبلطيم 33 للعظمى، و24 للصغرى، ودمنهور 34 للعظمى، و 26 للصغرى، ومرسى مطروح 31 للعظمى و 21 للصغرى.

وترتفع درجة الحرارة غدا فى السلوم 32 للعظمي و 24 للصغري، وسيوة 37 للعظمي و 22 للصغري، والسويس 36 للعظمي و 25 للصغري، والاسماعيلية 37 للعظمي و 24 للصغري، والعريش 33 للعظمي و 25 للصغري.

وتصل درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 40 للعظمي و 29 للصغري، والغردقة 39 للعظمي و 28 للصغري، ومرسي علم 38 للعظمي و 28 للصغري، وطابا 37 للعظمي و 25 للصغري.

وتتوقع الأرصاد أن تصل درجات الحرارة غدا فى سوهاج 40 للعظمى و 24 للصغرى، وأسيوط 38 للعظمى و 23 للصغرى، والمنيا 38 للعظمى و 24 للصغرى، والفيوم 37 للعظمى و 25 للصغرى.

كما تسجل فى اسوان 45 للعظمي و 28 للصغري، والاقصر 44 للعظمي و 27 للصغري، وادفو 45 للعظمي و 27 للصغري، والوادي الجديد 42 للعظمي و 23 للصغري، وشلاتين 40 للعظمي و 27 للصغري.

نسبة الرطوبة غدا

وأضافت الأرصاد أن نسبة الرطوبة غدا فى القاهرة 86 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

رياح البوارح

وذكرت الأرصاد أن رياح شمالية غربية شديدة الجفاف تثير الغبار والاتربة، إذ تصل سرعتها أحياناً إلى أكثر من 55كم/ ساعة، وقد تؤدي إلى تشكل العواصف الرملية في الحالات الشديدة.

وتنشأ رياح البوارح بسبب ارتفاع الضغط الجوي السطحي على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وانخفاضه الشديد فوق شرق الجزيرة العربية وصحراء الربع الخالي.

مما يساهم في اندفاع الرياح من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي مع إثارة الغبار والعواصف الرملية.

ويكثر هبوب رياح البوارح على المناطق الشرقية من المملكة العربية السعودية وتصل إلى المناطق الوسطى أحياناً، وتهب على الكويت وقطر والبحرين والعراق وصولاً إلى الإمارات.