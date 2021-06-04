حالة الطقس غدا السبت .. مائل للحرارة والرياح والأمواج تصل إلى 5 أمتار

تتوقع الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس غدا السبت مائلة للحرارة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح نشطة على القاهرة والوجه البحرى.

الطقس في السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية الغربية معتدلة نهارًا، فيما تكون مائلة للحرارة على السواحل الشرقية، لطيفة ليلا، والرياح نشطة.

الطقس في سيناء

وأضافت الأرصاد أن حالة الطقس على جنوب سيناء حارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للأتربة على جنوب سيناء.

ولفتت إلى أن هناك نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من خليج السويس وخليج العقبة وجنوب غرب البلاد، مما يؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، لطيف ليلا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا والرياح نشطة.

الطقس

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة السبت، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 32 درجة، والصغرى 19 وفي الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20.

أما شرم الشيخ العظمى 35 والصغرى 25، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 24 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 30 والصغرى 19 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 33 والصغرى 18 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدا السبت، في محافظة أسوان 40 درجة للعظمى و 25 للصغرى، وعلي محافظة قنا 38 درجة للعظمى و 23 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 39 للعظمي و 24 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 35 والصغري 23 درجة.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمي و 25 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 80 للعظمى، و 40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 30 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد، إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من 3 إلى 5 أمتار، والرياح شمالية غربية.

ونوهت الأرصاد بأن هناك اضطرابا في الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس بسرعة رياح 60 إلى 70 كم/س.

تأثير الرطوبة على درجات الحرارة

تختلف تأثير الرطوبة على درجات الحرارة عن الذى يشعر به الأنسان، وتعمل نسب الرطوبة على انخفاض درجة الحرارة السطحية فى فصل الصيف.

كما تعمل على رفع درجة الحرارة فى فصل الشتاء، وكلما ارتفعت نسب الرطوبة تقلل من عملية تبخر العرق من جسم الانسان فيحدث خلل فى تبريد جسم الانسان .

وعندما يشعر جسم الانسان بارتفاع درجة الحرارة فيقوم بالتعرق الذى يحمل حرارة الجسم إلى الهواء وعند زيادة رطوبة الجو فأن الهواء يكون مشبع ببخار الماء.