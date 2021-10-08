حالة الطقس غدا السبت.. مائل للحرارة نهارًا واضطراب في البحر الأحمر

تتوقع الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس غدا السبت، مائلة للحرارة نهارًا، شبورة صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح نشطة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس غدا على السواحل

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، وشبورة صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

الطقس غدا في سيناء

أما حالة الطقس على جنوب سيناء فحار نهارًا، مع شبورة صباحًا على وسط سيناء، لطيفة ليلًا، والرياح نشطة.

الطقس غدا في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، لطيف ليلًا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلاً.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة السبت، فالقاهرة تبلغ الدرجة العظمى 30 درجة، والصغرى 20، وفي الإسكندرية العظمى 28، والصغرى 21.

أما شرم الشيخ فالعظمى 33، والصغرى 25، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 33، والصغرى 23 درجة.

الطقس غدا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 28، والصغرى 21 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 29، والصغرى 16 درجة. درجات الحرارة والطقس

الطقس غدا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، غدا السبت، في محافظة أسوان 39 درجة للعظمى، و22 للصغرى، وعلى محافظة قنا 36 درجة للعظمى، و21 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 37 للعظمى، و23 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 35، والصغرى 21 درجة.

نسبة الرطوبة

ونوهت الأرصاد إلى أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و40 للصغري.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

وذكرت الأرصاد أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

الشفق القطبي

هو مزيج من الألوان التي تتشكل على القطبين الشمالي والجنوبي للكرة الأرضية ويعرف أيضاً بأسماء الفجر القطبي أو الأضواء القطبية.

وقد سميت هذه الظاهرة باسم “اورورا” كاسم أحد الآلهة في الثقافة اليونانية أما جاليليو فقد أسماها الريح الشمالية “بوراليس”.

كما يظهر تطابق في سمات الضوء من الناحية الجنوبية إلى الشفق في الناحية الشمالية، كما أن التغيرات في كلا القطبين متزامنان.

وتظهر هذه الأضواء باللونين الأخضر الخافت والأحمر يظهر الشفق القطبي في المناطق ذات خطوط العرض الأقرب للقطبين ومن المناطق التي يمكن رؤية الظاهرة فيها بوضوح جنوبا هي: تشيلي والأرجنتين وأستراليا.

ويحدث الشفق في كواكب أخرى غير الأرض وتكون مرتبطة أيضا بالأقطاب المغناطيسية لتلك الكواكب تكون على شكل بقع منتشرة وبعض الأقواس المرئية.