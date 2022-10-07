حالة الطقس غدا السبت.. مائل للحرارة نهارًا وأمطار على السواحل والوجه البحري

تشهد حالة الطقس غدًا السبت، أجواءً مائلة للحرارة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمائلة للحرارة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الغربية.

وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر حارة نهارًا، ومعتدلة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت، في القاهرة تبلغ العظمى 29، والصغرى 21، وفي الإسكندرية العظمى 27، والصغرى 21.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 31، والصغرى 21 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى بها 26، والصغرى 17.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدًا السبت، في محافظة أسوان 37 درجة للعظمى، و26 للصغرى، وعلى محافظة قنا 35 درجة للعظمى، و24 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 36 للعظمى، و25 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 31، والصغرى 22.

فيما تسجل درجات الحرارة في مرسى مطروح 26 درجة للعظمى، و19 للصغرى.

الطقس غدًا في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 29 للعظمي و21 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 27 للعظمى، و21 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

الباروجراف

هو مسجل لتسجيل قيم الضغط الجوي خلال اليوم بأكمله ويتكون من عنصرين حساسين أحدهما أسطوانة نحاسية مستديرة مركب عليها خريطة مدرجة لقياس قيم الضغط الجوي ومركب علي ساعة دقيقة للغاية تدور خلال 24 ساعة.

أما العنصر الحساس الأخر فهو ريشة رسم بحبر معين متصلة بجزء حساس جدا يتمدد وينكمش بفعل تأثير الضغط وهو يقيس الميل البارومتري أو سلوك الضغط الجوي.

ويعرف سلوك الضغط الجوي بأنه مقدار التغير في قيمة الضغط الجوي في مكان ما خلال فترة زمنية محددة متعارف عليها في الأرصاد الجوية.