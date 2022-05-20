حالة الطقس غدا السبت.. مائل للبرودة ليلًا وأمطار على السواحل

تشهد حالة الطقس غدًا السبت، أجواءً معتدلة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس غدًا في القاهرة

وأفادت الأرصاد بأن هناك أجواء غائمة جزئيًّا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمعتدلة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح نشطة.

وتتوقع الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

أمطار

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر حارة نهارًا، ولطيفة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، معتدل ليلًا والرياح نشطة.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 28، والصغرى 18، وفي الإسكندرية العظمى 26، والصغرى 17.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 28، والصغرى 18 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى 26، والصغرى 18.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدًا السبت، في محافظة أسوان 36 درجة للعظمى، و22 للصغرى، وعلى محافظة قنا 24 درجة للعظمى، و20 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 35 للعظمى، و21 للصغرى، وسوهاج العظمى 32، والصغرى 19.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 3 متر، والرياح شمالية غربية.

الحرارة المقاسة والمحسوسة

أكدت الأرصاد أن هناك اختلافًا بين الحرارة المقيسة (المعلَنة) والمحسوسة، وفى واقع الأمر هذا صحيح في أوقات معينة تحت ظروف معينة.

فدرجة الحرارة المعلَنة تعكس درجة حرارة الهواء الساكن على ارتفاع 2 متر عن سطح الأرض.

وهناك شروط خاصة عند قياسها وهى جهاز الترمومتر فى صندوق خشبى ينفذ من خلاله الهواء، ولا يتأثر بالرياح، ولا تصل أشعة الشمس له.

أما درجة الحرارة المحسوسة التي يشعر بها الإنسان فتتوقف على عدة عوامل مرتبطة بعملية التعرق وتبخر العرق عن الجلد ومنها، كمية أشعة الشمس.

ونسبة الرطوبة في الجو فالرطوبة العالية تعمل على تقليل التعرق من جلد الإنسان فيزيد إحساسك بالحرارة.