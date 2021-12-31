حالة الطقس غدا السبت.. شديد البرودة وأمطار على القاهرة

تشهد حالة الطقس غدًا السبت، أجواءً مائلة للبرودة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس غدا في القاهرة

وتتوقع الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمائلة للبرودة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء مائلة للدفء نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء، والرياح معتدلة.

وتسقط أمطار متوسطة قد تصل لحد السيول على سيناء ومحافظة البحر الأحمر.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد، يسود طقس مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا والرياح نشطة.

وتشهد مناطق من شمال الصعيد سقوط أمطار متوسطة على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمي 17، والصغرى 11، وفي الإسكندرية العظمى 17، والصغري 12.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 17، والصغرى 11 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 17 والصغرى 12.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، غدًا السبت، في محافظة أسوان 23 درجة للعظمى، و11 للصغرى، وعلى محافظة قنا 21 درجة للعظمى، و 09 للصغري.

بينما تسجل الأقصر 22 للعظمى، و 10 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 19، والصغرى09.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 86 للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد، تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية شرقية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

الشفق القطبي

هو مزيج من الألوان التي تتشكل على القطبين الشمالي والجنوبي للكرة الأرضية ويعرف أيضا بأسماء الفجر القطبي أو الأضواء القطبية.

وقد سميت هذه الظاهرة باسم “اورورا” كاسم أحد الآلهة في الثقافة اليونانية أما جاليليو فقد أسماها الريح الشمالية “بوراليس”.

كما يظهر تطابق في سمات الضوء من الناحية الجنوبية إلى الشفق في الناحية الشمالية، كما أن التغيرات في كلا القطبين متزامنان.

وتظهر هذه الأضواء باللونين الأخضر الخافت والأحمر يظهر الشفق القطبي في المناطق ذات خطوط العرض الأقرب للقطبين ومن المناطق التي يمكن رؤية الظاهرة فيها بوضوح جنوبا هي: تشيلي والأرجنتين وأستراليا.

ويحدث الشفق في كواكب أخرى غير الأرض وتكون مرتبطة أيضا بالأقطاب المغناطيسية لتلك الكواكب تكون على شكل بقع منتشرة وبعض الأقواس المرئية.