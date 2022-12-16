حالة الطقس غدا السبت.. شبورة كثيفة على الطرق ورياح نشطة أحيانا

تشهد حالة الطقس غدًا السبت، أجواءً دافئة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًًا على القاهرة والوجه البحري.

الطقس غدًا في القاهرة

وتتكون شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمعتدلة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر حارة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت، في القاهرة تبلغ العظمى 24، والصغرى 14، وفي الإسكندرية العظمى 24، والصغرى 15.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 23، والصغرى 14، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى بها 22، والصغرى 10.

الطقس غدًا أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدًا السبت، في محافظة أسوان 30 درجة للعظمى، و 14 للصغرى، وعلى محافظة قنا 27 درجة للعظمى، 12 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 28 للعظمى، و13 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 26، والصغري 11.

فيما تسجل درجات الحرارة فى مرسى مطروح 23 درجة للعظمى، و13 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 23 للعظمى، و14 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 24 للعظمى، 15للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح جنوبية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

الشبورة المائية والضباب

الشبورة المائية أو الضباب، ظاهرة طبيعية يتكون فيها سحاب منخفض قريب من سطح الأرض، ويأتي نتيجة تكاثف بخار الماء قرب سطح الأرض، ووجود الغبار والدخان والشوائب المختلفة في الجو يساعد على تكوينها.

كما أنها تحدث في ساعات الليل المتأخرة أو في الصباح الباكر.

تتكون الشبورة نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة والهدوء النسبي للرياح، وانخفاض حرارة السطح، ووجود مرتفع جوي.

الفرق بين الشبورة والضباب

الفرق بين الشبورة والضباب يتمثل في مستوى الرؤية الأفقية، فالضباب مستوى الرؤية الأفقية فيه تكون أقل من 1000 متر، أما الشبورة المائية فيكون مستوى الرؤية الأفقية من 1000 متر أو أكثر.

مخاطر الشبورة والضباب

تعد الشبورة المائية أو الضباب إحدى أخطر الظواهر الجوية المؤثرة على حركة السير في الطرق، وفي حركة الملاحتين الجوية والبحرية، إذ تعمل على تقليل مستوى الرؤية الأفقية، ما قد يؤدي إلى وقوع الحوادث.