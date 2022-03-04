حالة الطقس غدا السبت .. شبورة صباحًا ورياح نشطة مثيرة للأتربة

تشهد حالة الطقس غدًا السبت، أجواء دافئة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، والرياح نشطة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس غدا في القاهرة

وأفادت الأرصاد الجوية بأن هناك تكون للشبورة المائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري، مع أجواء غائمة جزئيًّا.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فدافئة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة غربا.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء دافئة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة، المتوقعة غدًا السبت، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 23، والصغرى 13، وفي الإسكندرية العظمى 22، والصغرى 14.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 22، والصغرى 12 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى 23، والصغرى 08.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، غدًا السبت، في محافظة أسوان 32 درجة للعظمى، و 11 للصغرى، وعلى محافظة قنا 31 درجة للعظمى، و11 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 32 للعظمى، و11 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 27، والصغرى 08.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 75 للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 70 للعظمى، و35 للصغرى.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 60 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 55 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية شرقية.

بينما حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

فصل الربيع

مع اقتراب بداية فصل الربيع فلكيا؛ يظهر التغير في الكتل الهوائية المؤثرة على مختلف الأنحاء بسبب فرق درجات الحرارة بين اليابس والمياه.

وبالتالي تبدأ الضغوط الجوية بالانخفاض بشكل كبير وتظهر المنخفضات الجوية الحرارية علي اليابسة.

وبسبب هذا الاحترار في المناطق الصحراوية تتشكل المنخفضات الصحراوية وتتحرك تبعا للرياح المؤثرة في المنطقة ؛

وعادة ما تتأثر جمهورية مصر العربية بمنخفضات الصحراوية المارة بالصحراء الكبرى.

ومن أشهرها منخفضات الخماسين ذات الرياح القوية والتي تنقل معها كميات كبيرة من الاتربة مسببة عواصف ترابية من الممكن أن تستمر الي ثلاثة أيام خارج المدن.

أما عن درجات الحرارة فعادة ما يكون الجو دافئًا ، وترتفع درجات الحرارة خلال شهري مارس حتى مايو ، وتكون الرطوبة معقولة جدًا.

وخلال 48 ساعة القادمة تتأثر البلاد بمنخفض صحراوي يصاحبه نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والاتربة وارتفاع في درجات الحرارة من المتوقع أن تسجل القاهرة 27 درجة.