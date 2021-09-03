حالة الطقس غدا السبت.. حار وأمطار على البحر الأحمر وجنوب الصعيد

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس غدا السبت، ستكون حارة نهارًا، مع شبورة خفيفة صباحا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على القاهرة.

الطقس غدا في السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمائلة للحرارة نهارًا، مع شبورة صباحا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على السواحل الغربية.

الطقس غدا في سيناء

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على جنوب سيناء شديدة الحرارة رطبة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على فترات متقطعة.

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

الطقس غدا في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح نشطة.

وتسقط أمطار خفيفة على مناطق من أقصي جنوب الصعيد (مرسي علم – المجري الملاحي- أبوسمبل) على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة السبت، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 34 درجة، والمحسوسة 36 درجة، والصغرى 25 وفي الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25.

أما شرم الشيخ فالعظمى 39 والصغرى 29، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 28 .

الطقس غدا في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 33 والصغرى 25 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 34 والصغرى 20 درجة.

الطقس غدا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدا السبت، في محافظة أسوان 43 درجة للعظمى و 29 للصغرى، وعلي محافظة قنا 40 درجة للعظمى و 26 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 42 للعظمي و 27 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 38 والصغري 25 درجة.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 86% للعظمي و 30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و 40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 55 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد، إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.