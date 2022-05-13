حالة الطقس غدا السبت.. حار وأمطار على القاهرة الكبرى والوجه البحري

تشهد حالة الطقس غدًا السبت، أجواءً حارة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح نشطة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس غدًا في القاهرة

وأفادت الأرصاد، بأن هناك سقوط للأمطار الخفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمعتدلة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح نشطة.

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديدة الحرارة نهارًا، ومعتدلة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا والرياح نشطة.

الطقس

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 31، والصغرى 18، وفي الإسكندرية العظمى 25، والصغرى 17.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 30، والصغرى 17 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى 29، والصغرى 15.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدًا السبت، في محافظة أسوان 43 درجة للعظمى، و25 للصغرى، وعلى محافظة قنا 42 درجة للعظمى، و24 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 42 للعظمى، و24 للصغرى، وسوهاج العظمى 40، والصغرى 23.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

منخفض الهند الموسمي

منخفض الهند الموسمي هو منخفض حراري ضخم يؤثر على قارات آسيا، وأفريقيا وأوروبا.

يبدأ هذا المنخفض في التشكل على الأراضي الهندية بداية من شهر أبريل من كل عام، ثم يتعاظم تأثيره في شهرى يونيو ويوليو.

ويسيطر على مساحة شاسعة من شبه الجزيرة العربية ويصل إلى بلاد الشام وتركيا ومصر.

ويبدأ بعد ذلك في الضعف بداية من شهر سبتمبر ثم يتلاشى تماما في أكتوبر.

يلعب هذا المنخفض دورا في جذب الرياح الموسمية الاستوائية إلى الهند وجنوب شرق أسيا، ويؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق لتتجاوز في العراق وغرب إيران الـ 50 مئوية أغلب الصيف.

كما يسبب كذلك موجات حارة قوية في مصر، وقد يسجل منخفض الهند الموسمي قيم ضغط جوي منخفضة قد تصل خلال شهر يوليو إلى أدنى من 995 مليار.

وخلال هذه الفترة من كل عام تتعرض مصر إلى ارتفاع في درجات الحرارة، بالإضافة ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو.