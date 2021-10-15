حالة الطقس غدا السبت.. حار نهارًا ورياح نشطة على السواحل

تشهد حالة الطقس، غدًا السبت، أجواء حارة نهارًا، وشبورة، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة.

الطقس غدًا على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمائلة للحرارة نهارًا، وشبورة، لطيفة ليلًا، والرياح نشطة على السواحل الغربية.

الطقس غدًا في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء شديدة الحرارة نهارًا، شبورة صباحا على وسط سيناء، معتدلة ليلًا، والرياح نشطة.

الطقس غدًا في الصعيد

وعلى شمال الصعيد الطقس حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت، فالقاهرة تبلغ الدرجة العظمى 34 درجة، والصغرى 21، وفي الإسكندرية العظمى 29، والصغرى 20.

أما شرم الشيخ فالعظمى 38، والصغرى 26، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 26.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 32، والصغرى 20 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 31، والصغرى 17.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، غدًا السبت، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى، و26 للصغرى، وعلى محافظة قنا 39 درجة للعظمى، و 23 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 40 للعظمى، و24 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 38، والصغرى 22. درجات الحرارة

نسبة الرطوبة

ونوهت الأرصاد بأن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 86% للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و40 للصغري.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر المتوسط معتدلة إلي مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

الأعاصير المتوسطية

هي ظاهرة جوية (عاصفة) شبيهه بالإعاصير المدارية أو الاستوائية تظهر فوق منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وفي بعض الحالات النادرة وصلت قوة العاصفة إلى قوة إعصار من الدرجة الأولى، لكن حتى في مثل هذه الحالات تتعبر قوة الرياح ليست هي العامل الأخطر على المجتمع، بل يتمثل الخطر الرئيس في الأمطار الغزيرة و‌الفيضانات المفاجئة.

تم التعرّف على الأعاصير المتوسطية وتحديدها في منطقة حوض البحر المتوسط في ثمانينيات القرن العشرين، وذلك بالاستعانة بصور الأقمار الصناعية والتي أظهرت ضغوطاً جوية منخفضة (شبيهة بالاستوائية) تسببت بتشكل عين إعصارية في وسطها.

وبناءً على ذلك تبيّن أن هذه الظاهرة الجوية ليست نادرة بشكل خاص بل تكررت خلال السنوات السابقة. الأعاصير المتوسطية

وبخصوص التوزيع الزماني والمكاني للاعاصير المتوسطية فهي تنشط من شهر سبتمبر الي يناير وتخلو شهور الصيف من تكونه وعادة ما تتكون غرب البحر المتوسط، وتكون نادرة الحدوث في المنطقة الشرقية، مثل ما حدث في 24 أكتوبر 2019 وادت الي أمطار غزيرة علي السواحل المصرية.