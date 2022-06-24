حالة الطقس غدا السبت.. حار نهارًا ورياح نشطة في المساء

تشهد حالة الطقس غدًا السبت، أجواء حارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا في المساء على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فحارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح نشطة أحيانا.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديدة الحرارة نهارًا، ومعتدلة ليلًا، والرياح نشطة أحيانا.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد، يسود طقس حار نهارًا، معتدل ليلاً، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت، في القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 35، والصغرى 23، وفي الإسكندرية العظمى 30، والصغرى 22.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 33، والصغرى 22 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى بها 37، والصغرى 21.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدًا السبت، في محافظة أسوان 43 درجة للعظمى، و28 للصغرى، وعلى محافظة قنا 40 درجة للعظمى، و24 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 42 للعظمى، و27 للصغرى، وسوهاج العظمى 39، والصغرى 26.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

منخفض الهند الموسمي

بدأ منخفض الهند الموسمي بالتمدد، وهو منخفض حراري ضخم يؤثر على 3 قارات هى آسيا، أفريقيا وأوروبا.

ويبدأ هذا المنخفض في التشكل على الأراضي الهندية بداية من شهر أبريل من كل عام، ثم يتعاظم تأثيره في شهرى يونيو ويوليو.

ويسيطر على مساحة شاسعة من شبه الجزيرة العربية ويصل إلى بلاد الشام وتركيا ومصر، ويبدأ بعد ذلك في الضعف بداية من شهر سبتمبر ثم يتلاشى تماما في أكتوبر.

ويلعب هذا المنخفض دورا في جذب الرياح الموسمية الاستوائية إلى الهند وجنوب شرق آسيا، ويؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق لتتجاوز في العراق وغرب إيران الـ 50 مئوية أغلب الصيف.

كما يسبب كذلك موجات حارة قوية في مصر، وقد يسجل منخفض الهند الموسمي قيم ضغط جوي منخفضة قد تصل خلال شهر يوليو إلى أدنى من 995 ملليبار.

وخلال هذه الفترة من كل عام تتعرض مصر إلى ارتفاع في درجات الحرارة، بالإضافة ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو.