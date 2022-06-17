حالة الطقس غدا السبت.. حار نهارًا ورياح نشطة على القاهرة وشمال الصعيد

تشهد حالة الطقس غدًا السبت، أجواء حارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح نشطة على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمائلة للحرارة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديدة الحرارة نهارًا، ومعتدلة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلاً، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح نشطة على الشمال.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت، في القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 34، والصغرى 23، وفي الإسكندرية العظمى 29، والصغرى 21.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 32، والصغرى 22 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى بها 35، والصغرى 20.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدًا السبت، في محافظة أسوان 40 درجة للعظمى، و27 للصغرى، وعلى محافظة قنا 38 درجة للعظمى، و26 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 39 للعظمى، و27 للصغرى، وسوهاج العظمى 37، والصغرى 25.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

الأعاصير المتوسطية

هي ظاهرة جوية (عاصفة) شبيهه بالأعاصير المدارية أو الاستوائية تظهر فوق منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وفي بعض الحالات النادرة وصلت قوة العاصفة إلى قوة إعصار من الدرجة الأولى، لكن حتى في مثل هذه الحالات تعتبر قوة الرياح ليست هي العامل الأخطر على المجتمع، بل يتمثل الخطر الرئيس في الأمطار الغزيرة و‌الفيضانات المفاجئة.

تم التعرّف على الأعاصير المتوسطية وتحديدها في منطقة حوض البحر المتوسط في ثمانينيات القرن العشرين، وذلك بالاستعانة بصور الأقمار الصناعية والتي أظهرت ضغوطاً جوية منخفضة (شبيهة بالاستوائية) تسببت بتشكل عين إعصارية في وسطها.

وبناءً على ذلك تبيّن أن هذه الظاهرة الجوية ليست نادرة بشكل خاص بل تكررت خلال السنوات السابقة.

وبخصوص التوزيع الزماني والمكاني للأعاصير المتوسطية فهي تنشط من شهر سبتمبر إلي يناير وتخلو شهور الصيف من تكونه وعادة ما تتكون غرب البحر المتوسط، وتكون نادرة الحدوث في المنطقة الشرقية، مثل ما حدث في 24 أكتوبر 2019 وأدت إلي أمطار غزيرة علي السواحل المصرية.