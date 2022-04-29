حالة الطقس غدا السبت.. حار نهارًا ورياح نشطة على القاهرة وسيناء

تشهد حالة الطقس غدًا السبت، أجواءً حارة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح نشطة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس غدا في القاهرة

وأفادت الأرصاد بأن هناك أجواء غائمة جزئيًّا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فحارة نهارًا، شبورة، لطيفة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال على السواحل الشرقية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديدة الحرارة نهارًا، ومعتدلة ليلًا، والرياح نشطة.

كما تنشط حركة الرياح مثيرة للرمال على شمال محافظة البحر الأحمر.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة مثيرة للرمال.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة، المتوقعة غدًا السبت، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 33، والصغرى 18، وفي الإسكندرية العظمى 24، والصغرى 17.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 32، والصغرى 18 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 19.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، غدًا السبت، في محافظة أسوان 43 درجة للعظمى، و25 للصغرى، وعلى محافظة قنا 41 درجة للعظمى، و23 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 41 للعظمى، و23 للصغرى، وسوهاج العظمى 40، والصغرى 24.

درجات الحرارة

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.

الشفق القطبي

هو مزيج من الألوان التي تتشكل على القطبين الشمالي والجنوبي للكرة الأرضية ويعرف أيضاً بأسماء الفجر القطبي أو الأضواء القطبية.

وقد سميت هذه الظاهرة باسم “اورورا” كاسم أحد الآلهة في الثقافة اليونانية أما غاليليو فقد اسماها الريح الشمالية “بوراليس”.

كما يظهر تطابق في سمات الضوء من الناحية الجنوبية إلى الشفق في الناحية الشمالية، كما أن التغيرات في كلا القطبين متزامنان.

وتظهر هذه الاضواء باللونين الأخضر الخافت والأحمر يظهر الشفق القطبي في المناطق ذات خطوط العرض الأقرب للقطبين ومن المناطق التي يمكن رؤية الظاهرة فيها بوضوح جنوبا هي: تشيلي والأرجنتين وأستراليا.

ويحدث الشفق في كواكب أخرى غير الأرض وتكون مرتبطة أيضا بالأقطاب المغناطيسية لتلك الكواكب تكون على شكل بقع منتشرة وبعض الأقواس المرئية.