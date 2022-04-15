حالة الطقس غدا السبت.. حار نهارًا والقاهرة تسجل 30 درجة عظمى

تشهد حالة الطقس غدًا السبت، أجواء حارة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة والوجه البحري.

الطقس غدا في القاهرة

وأفادت الأرصاد بأن هناك أجواء غائمة جزئيًّا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمعتدلة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأترية على السواحل الغربية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر حارة نهارًا، مشمس، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس حار نهارًا، لطيف ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة، المتوقعة غدًا السبت، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 30، والصغرى 17، وفي الإسكندرية العظمى 28، والصغرى 14.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 29، والصغرى 16 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 14.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، غدًا السبت، في محافظة أسوان 38 درجة للعظمى، و19 للصغرى، وعلى محافظة قنا 36 درجة للعظمى، و18 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 37 للعظمى، و18 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 36، والصغرى 17.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية شرقية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

منخفض السودان الموسمي

ينشأ منخفض السودان نتيجة صعود الهواء عن طريق تيارات الحمل المتولدة بالتسخين العالى لسطح الأرض.

وهو مما يؤدى إلى هبوط الضغط الجوى فى هذه المنطقة خاصة شرق وجنوب السودان، وهو منخفض غير حركى ولكنه امتدادى.

ويمتاز منخفض السودان بتواجده طوال العام ولكن يحدث له ذبذبة مع فصول السنة، ويكون نشاطه خلال فصل الخريف والشتاء والربيع.