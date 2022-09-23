حالة الطقس غدا السبت.. حار نهارًا وأمطار خفيفة على السلوم ومطروح

تشهد حالة الطقس غدًا السبت، أجواء حارة رطبة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا في المساء على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمائلة للحرارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الشرقية.

وتتوقع الأرصاد سقوط أمطار خفيفة على السلوم ومطروح على فترات متقطعة.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديدة الحرارة نهارًا، ومائلة للحرارة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، مائل للحرارة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على الشمال.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت، في القاهرة تبلغ العظمى 33، والصغرى 23، وفي الإسكندرية العظمى 33، والصغرى 23.

الطقس

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 32، والصغرى 22 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى بها 36، والصغرى 20.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدًا السبت، في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى، و26 للصغرى، وعلى محافظة قنا 40 درجة للعظمى، و22 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 41 للعظمى، و24 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 39، والصغرى 23.

فيما تسجل درجات الحرارة في مرسى مطروح 28 درجة للعظمى، و21 للصغرى.

الطقس غدًا في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 33 للعظمي و21 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 30 للعظمى، و22 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

فصل الخريف

بدأ فصل الخريف لعام 2022 في مصر، فلكياً اليوم الجمعة، ويستمر هذا الفصل لنحو 89 يوماً و20 ساعة و44 دقيقة.

فصل الخريف يعد أجمل فصول السنة من حيث الاعتدال في الأحوال الجوية فتكون درجات الحرارة ما بين حرارة الصيف المرتفعة وبرودة الشتاء.

مميزات الاعتدال الخريفي

أفادت الأرصاد الجوية، بأنه خلال فصل الخريف يتساوى الليل والنهار في معظم الكرة الارضية.

ويبدأ الليل بالزيادة والنهار بالنقصان في النصف الشمالي للكرة الأرضية، بينما يحدث العكس في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.

يحدث الاعتدال الخريفي في النصف الشمالي للكرة الأرضية بينما يحدث الاعتدال الربيعي في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.

تشرق الشمس من الشرق تماماً وتغرب من جهة الغرب تماماً ويعتبر أفضل وقت لتحديد الاتجاهات الاربعة.