حالة الطقس غدا السبت.. بارد وشبورة صباحًا على الطرق

تشهد حالة الطقس غدًا السبت، أجواءً لطيفة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس غدًا في القاهرة

وتتكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فلطيفة نهارًا، شبورة صباحًا، باردة ليلًا، والرياح معتدلة.

وتتوقع الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر معتدلة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس لطيف نهارًا، شبورة صباحا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت، في القاهرة تبلغ العظمى 20 درجة، والصغرى 10، وفي الإسكندرية العظمى 20، والصغرى 14.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 19 درجة، والصغرى 12، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى بها 20، والصغرى 09.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدًا السبت، في محافظة أسوان 22 درجة للعظمى، و10 للصغرى، وعلى محافظة قنا 22 درجة للعظمى، 09 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 23 للعظمى، و09 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 21، والصغري 08.

فيما تسجل درجات الحرارة فى مرسى مطروح 19 درجة للعظمى، و14 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 19 للعظمى، و11 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 19 للعظمى، 12 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

الشبورة المائية والضباب

الشبورة المائية أو الضباب، ظاهرة طبيعية يتكون فيها سحاب منخفض قريب من سطح الأرض، ويأتي نتيجة تكاثف بخار الماء قرب سطح الأرض، ووجود الغبار والدخان والشوائب المختلفة في الجو يساعد على تكوينها.

كما أنها تحدث في ساعات الليل المتأخرة أو في الصباح الباكر.

تتكون الشبورة نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة والهدوء النسبي للرياح، وانخفاض حرارة السطح، ووجود مرتفع جوي.

الفرق بين الشبورة والضباب

الفرق بين الشبورة والضباب يتمثل في مستوى الرؤية الأفقية، فالضباب مستوى الرؤية الأفقية فيه تكون أقل من 1000 متر، أما الشبورة المائية فيكون مستوى الرؤية الأفقية من 1000 متر أو أكثر.

شبورة مائية

مخاطر الشبورة والضباب

تعد الشبورة المائية أو الضباب أحد أخطر الظواهر الجوية المؤثرة على حركة السير في الطرق، وفي حركة الملاحتين الجوية والبحرية، إذ تعمل على تقليل مستوى الرؤية الأفقية، مما قد يؤدي إلى وقوع الحوادث.