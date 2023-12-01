حالة الطقس غدا السبت.. بارد ليلًا والرياح نشطة على القاهرة

تشهد حالة الطقس غدًا السبت، أجواء لطيفة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

وأضافت الأرصاد أن حالة الطقس على السواحل الشمالية لطيفة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في سيناء

وتكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر معتدلة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس معتدل نهارًا، باردة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على الشمال.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت، في القاهرة تبلغ العظمى 24 درجة، والصغرى 15، وفي الإسكندرية العظمى 24، والصغرى 13 درجة.

الطقس غدًا في دمنهور

وفي دمنهور، العظمى 23 درجة، والصغرى 14 درجة، ومدينة سيوة تسجل العظمى 22 درجة، والصغرى 07 درجة.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدًا السبت، في محافظة أسوان 30 درجة للعظمى، و15 للصغرى، وعلى محافظة قنا 28 درجة للعظمى، و11 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 29 للعظمى، و12 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 27 والصغرى 13.

فيما تكون درجات الحرارة فى مرسى مطروح 23 درجة للعظمى، و12 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجة حرارة 24 للعظمى، و15 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 24 للعظمى، 13 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

منخفض الهند الموسمي

بدأ منخفض الهند الموسمي بالتمدد، وهو منخفض حراري ضخم يؤثر على 3 قارات هن أسيا، أفريقيا وأوروبا.

ويبدأ هذا المنخفض في التشكل على الأراضي الهندية بداية من شهر أبريل من كل عام، ثم يتعاظم تأثيره في شهرى يونيو ويوليو.

ويسيطر على مساحة شاسعة من شبه الجزيرة العربية ويصل إلى بلاد الشام وتركيا ومصر، ويبدأ بعد ذلك في الضعف بداية من شهر سبتمبر ثم يتلاشى تماما في أكتوبر.