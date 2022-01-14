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حالة الطقس غدا السبت.. انخفاض في الحرارة وأمطار

اضطراب بالبحر المتوسط
دعاء محمود 12:00 ص, السبت, 15 يناير 22 12:00 ص, السبت, 15 يناير 22

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تشهد حالة الطقس غدا السبت، أجواء باردة نهارًا، وشديدة البرودة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس غدا في القاهرة

وتتوقع الأرصاد، أن تكون الأجواء غائمة جزئيًا على القاهرة، فيما تسقط أمطار متوسطة على الوجه البحري شمالًا.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فباردة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، والرياح نشطة.

كما تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من متفرقة من السواحل الشمالية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء معتدلة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، تصل لحد الصقيع على وسط سيناء، والرياح نشطة.

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حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس بارد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 16، والصغرى 10، وفي الإسكندرية العظمى 17، والصغرى 12.

الطقس غدا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 15، والصغرى 11 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى 16، والصغرى 06.

الطقس غدا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، غدًا السبت، في محافظة أسوان 20 درجة للعظمى، و08 للصغرى، وعلى محافظة قنا 19 درجة للعظمى، و 08 للصغرى.

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بينما تسجل الأقصر 19 للعظمى، و08 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 19، والصغرى 06.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 75 للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 70 للعظمى، و35 للصغرى.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 60 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 55 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

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بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

رياح باردة

تتعرض البلاد لرياح شمالية باردة قادمة من جنوب أوروبا تغزو جميع أنحاء البلاد وتزيد من الاحساس ببرودة الطقس.

وتسود أجواء باردة نهارًا وشديدة البرودة ليلًا؛ كما تتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار تكون متفاوتة الشدة تقل حدتها تدريجيا كلما تقدمت للداخل.

ونوهت الأرصاد الجوية، بأن هذه الأجواء تستمر حتى الأسبوع المقبل.

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بقلم دعاء محمود

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