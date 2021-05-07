حالة الطقس غدا السبت.. القاهرة تسجل 42 درجة وأمطار على السواحل

ترتفع الحرارة 7 درجات غدا السبت، لتشهد حالة الطقس أجواء شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح معتدلة على القاهرة.

الطقس في السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية الغربية شديدة الحرارة نهارًا، فيما تكون حارة على السواحل الشرقية، معتدلة ليلا، والرياح معتدلة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء شديدة الحرارة نهارا، معتدلة ليلا، والرياح معتدلة تنشط مثيرة للأتربة على غرب البلاد.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة، معتدل ليلا، والرياح نشطة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة السبت، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 42 درجة، والصغرى 23 وفي الإسكندرية العظمى 39 والصغرى 19.

أما شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 27، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 26 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 40 والصغرى 21، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 44 والصغرى 23 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدا السبت، في محافظة أسوان 44 درجة للعظمى و 28 للصغرى، وعلي محافظة قنا 43 درجة للعظمى و 26 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 43 للعظمي و 27 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 43 والصغري 25 درجة.

الرطوبة النسبية

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 65% للعظمي و 35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 75 للعظمى، و 40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 30 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد، إلى أن حالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 أمتار، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.

منخفض السودان الموسمي

ينشأ منخفض السودان نتيجة صعود الهواء عن طريق تيارات الحمل المتولدة بالتسخين العالى لسطح الأرض.

وهو مما يؤدى إلى هبوط الضغط الجوى فى هذه المنطقة خاصة شرق وجنوب السودان، وهو منخفض غير حركى ولكنه امتدادى.

ويمتاز منخفض السودان بتواجده طوال العام ولكن يحدث له ذبذبة مع فصول السنة، ويكون نشاطه خلال فصل الخريف والشتاء والربيع.