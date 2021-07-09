حالة الطقس غدا السبت.. ارتفاع في الرطوبة وأجواء حارة على القاهرة

تشهد حالة الطقس غدا السبت، أجواء حارة رطبة نهارًا، وشبورة خفيفة صباحا، معتدلة رطبة ليلا، والرياح نشطة على القاهرة الكبري.

الطقس غدا في السواحل

فيما تكون حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للحرارة نهارًا، شبورة خفيفة صباحا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على السواحل الغربية.

الطقس غدا في سيناء

أما حالة الطقس على جنوب سيناء شديدة الحرارة رطبة نهارًا، معتدلة رطبة ليلا، والرياح نشطة على فترات متقطعة.

الطقس غدا في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا والرياح نشطة.

وترتفع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة ولكن نشاط حركة الرياح يقلل من الاحساس بارتفاع الرطوبة ليلا.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة الجمعة، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 36 درجة، والمحسوسة 38 درجة، والصغرى 24 وفي الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23.

درجات الحرارة

أما شرم الشيخ العظمى 40 والصغرى 28، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 27 درجة للصغري.

الطقس غدا في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 33 والصغرى 24 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 36 والصغرى 22 درجة.

الطقس غدا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدا الجمعة، في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى و 28 للصغرى، وعلي محافظة قنا 40 درجة للعظمى و 26 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 40 للعظمي و 27 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 39 والصغري 26 درجة.

نسبة الرطوبة غدا

ونوهت الأرصاد، إلى أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمي و 35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و 40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد، إلى أن حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

شهر يوليو

النصف الأول من شهر يوليو: ويبدأ منخفض الهند الموسمي بالتعمق غربا من جنوب ايران إلى جنوب شبه الجزيرة العربية وتظل المنطقة متأثرة بالتيار الغربي الذي لا ترفع درجة حرارته كثيرا.

وتنشط معه الرياح التي تعطي شعور أفضل بالحرارة ولكن مع نهاية النصف الأول يبدأ التيار الغربي بالتراجع ويتقدم التيار الشرقي.

مع بداية النصف الثاني من يوليو: يتقدم منخفض الهند الموسمي ليشمل شبه الجزيرة العربية بالكامل ويصل إلى شمال افريقيا.

ويبدأ تأثير الرياح الشرقية الهادئة الرطبة التي تزيد الشعور بدرجة الحرارة وتكون هذة سمة الفترة المقبلة لفصل الصيف.

ويظل الصراع الدائم بين الكتلتين الشرقية والغربية مستمر خلال الفصل ومن ذلك يتبين الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة.

ولكن هذا العام بدأ تأثير منخفض الهند الموسمي مبكرا من شهر يونيو وبقيم ضغط منخفضة حتي أصبح أشد حرارة وهذا ما تشهده البلاد هذه الأيام من ارتفاع كبير في الحرارة والرطوبة.