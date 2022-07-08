حالة الطقس غدا السبت أول أيام عيد الأضحى.. ارتفاع درجات الحرارة ورياح

تشهد حالة الطقس غدًا السبت أول أيام عيد الأضحي، أجواء شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة رطبة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا في المساء على القاهرة والوجه البحرى.

الطقس غدًا في القاهرة

وتتكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فحارّة رطبة نهارًا، شبورة خفيفة صباحًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا في المساء على السواحل الغربية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديدة الحرارة نهارًا، ومعتدلة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد، يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحياناً في المساء على الشمال.

نسب الرطوبة

ونوّهت الأرصاد الجوية بارتفاع نسب الرطوبة نهارًا، مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات.

كما تنشط حركة الرياح على بعض المناطق مما يقلل الارتفاع بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلًا.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت، في القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 37، والصغرى 25، وفي الإسكندرية العظمى 32، والصغرى 23.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 36، والصغرى 24 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى بها 39، والصغرى 22.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدًا السبت، في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى، و28 للصغرى، وعلى محافظة قنا 40 درجة للعظمى، و26 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 40 للعظمى، و27 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 39، والصغرى 26.

فيما تسجل درجات الحرارة في مرسى مطروح 31 درجة للعظمى، و23 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.

تأثير الرطوبة على درجات الحرارة

تختلف تأثير الرطوبة على درجات الحرارة عن الذى يشعر به الأنسان، وتعمل نسب الرطوبة على انخفاض درجة الحرارة السطحية فى فصل الصيف.

كما تعمل على رفع درجة الحرارة فى فصل الشتاء، وكلما ارتفعت نسب الرطوبة تقلل من عملية تبخر العرق من جسم الانسان فيحدث خلل فى تبريد جسم الانسان .

وعندما يشعر جسم الإنسان بارتفاع درجة الحرارة فيقوم بالتعرق الذى يحمل حرارة الجسم إلى الهواء وعند زيادة رطوبة الجو فإن الهواء يكون مشبعًا ببخار الماء.