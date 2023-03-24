حالة الطقس غدا السبت.. أمطار غزيرة وانخفاض في الحرارة

تشهد حالة الطقس غدًا السبت، أجواءً مائلة للدفء نهارًا، باردة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة والوجه البحري.

الطقس غدًا في القاهرة

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية، فمائلة للدفء نهارًا، وباردة ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا.

كما تسقط أمطار متوسطة تكون رعدية وغزيرة على مناطق من السواحل الشمالية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مائلة للحرارة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا.

وتسقط أمطار متوسطة تصل لحد السيول على سيناء.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس حار نهارًا، بارد ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأترية.

فيما تسقط أمطار متوسطة إلى غزيرة على الفيوم وبني سويف تكون خفيفة إلى متوسطة على المنيا.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت، في القاهرة تبلغ العظمى 21 درجة، والصغرى 13، وفي الإسكندرية العظمى 20، والصغرى 14 درجة.

انخفاض درجات الحرارة اليوم على اغلب المدن

الطقس غدًا في دمنهور

على دمنهور العظمى 20 درجة، والصغرى 13 درجة، ومدينة سيوة تسجل العظمى 24 درجة، والصغرى 13 درجة.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدًا السبت، في محافظة أسوان 30 درجة للعظمى، و16 للصغرى، وعلى محافظة قنا 28 درجة للعظمى، و15 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 29 للعظمى، و 15 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 26، والصغرى 13.

فيما تسجل درجات الحرارة فى مرسى مطروح 18 درجة للعظمى، و14 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 22 للعظمى، و13 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 20 للعظمى، 14 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

وتابعت الأرصاد إن حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

رياح البوارح

رياح شمالية غربية شديدة الجفاف تثير الغبار والاتربة، حيث تصل سرعتها أحياناً إلى أكثر من 55كم/ ساعة، وقد تؤدي إلى تشكل العواصف الرملية في الحالات الشديدة.

كما تنشأ رياح البوارح بسبب ارتفاع الضغط الجوي السطحي على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وانخفاضه الشديد فوق شرق الجزيرة العربية وصحراء الربع الخالي.