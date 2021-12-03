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حالة الطقس غدا السبت.. أتربة عالقة واضطراب بالبحر المتوسط

معتدل نهارًا
دعاء محمود 4:45 م, الجمعة, 3 ديسمبر 21 4:45 م, الجمعة, 3 ديسمبر 21

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تشهد حالة الطقس غدًا السبت، أجواء معتدلة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس غدًا في القاهرة

ونوهت الأرصاد، بأن هناك أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمعتدلة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأترية على السواحل الغربية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء مائلة للحرارة نهارً، باردة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد، يسود طقس لطيف نهارًا، بارد ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة.

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وتسقط أمطار خفيفة على مناطق من أقصي غرب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمي 23، والصغرى 15، وفي الإسكندرية العظمى 22، والصغرى 16.

أما شرم الشيخ فالعظمى 26، والصغرى 17، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 26، والصغرى 16.

الطقس غدًا في دمنهور

درجات الحرارة

وعلى دمنهور العظمى 21، والصغرى 14 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 20 والصغرى 12.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، غدًا السبت، في محافظة أسوان 28 درجة للعظمى، و 14 للصغرى، وعلى محافظة قنا 26 درجة للعظمى، و 12 للصغرى.

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بينما تسجل الأقصر 27 للعظمى، و 13 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 25، والصغرى 11.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 86 للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح جنوبية شرقية.

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بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

ظاهرة الودق

تعرف ظاهرة الودق  انها من الظواهر النادرة ولكنها حدثت فى الأسكندرية نظرا للسحب الركامية العملاقة التى أثرت عليها وصاحبها سقوط أمطار غزيرة.

تعريف ظاهرة الودق

عرفت هيئة الأرصاد الجوية، ظاهرة تفريغ الماء من السحابة وسقوطه ككتلة واحدة (المطر يسقط بشكل عمودى على منطقة محددة وليس بشكل متناثر ) وتحدث عندما يسقط عمود من الهواء البارد خلال سحابة رعدية ثقيلة وهى مصاحبة لظاهرة الميكروبريست (الانفجارالصغير).

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بقلم دعاء محمود

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