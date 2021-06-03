حالة الطقس غدا الخميس.. مائل للحرارة ورياح مثيرة للأتربة

حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، لطيفة ليلا

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس غدا الجمعة، مائلة للحرارة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح نشطة على القاهرة الكبرى.

الطقس غدا في السواحل

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح نشطة على بعض المناطق من السواحل.

الطقس غدا في سيناء

وتابعت الأرصاد، أن حالة الطقس على جنوب سيناء حارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للأتربة على جنوب سيناء.

ونوهت الأرصاد، بأن هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من خليج السويس وخليج العقبة وجنوب غرب البلاد.

الطقس غدا في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، لطيف ليلا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا والرياح نشطة.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة الجمعة، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 31 درجة، والصغرى 19 وفي الإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19. درجات الحرارة

أما شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 27، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27 درجة للصغري.

الطقس غدا في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 29 والصغرى 19 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 30 والصغرى 19 درجة.

الطقس غدا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدا الجمعة، في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى و 26 للصغرى، وعلي محافظة قنا 36 درجة للعظمى و 23 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 40 للعظمي و 25 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 35 والصغري 23 درجة.

نسبة الرطوبة غدا

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمي و 25 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 80 للعظمى، و 40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 30 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد، إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من 3 إلى 5 أمتار، والرياح شمالية غربية.

وأشارت الأرصاد إلى أن هناك اضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس بسرعة رياح 60 إلى 70 كم/س.

رطوبة الهواء

هى كمية بخار الماء الموجودة فالهواء وخاصة فى طبقة الجو السفلى، وتختلف الرطوبة حسب درجة الحرارة وضغط الهواء.

فكلما كان الهواء ادفأ زادت كمية بخار الماء الذى يحمله، وعندما يحتوى الهواء على أقصى كمية من بخار الماء يستطيع حملها تحت درجة حرارة وضغط معينين يقال أن الهواء تشبع ببخار الماء.