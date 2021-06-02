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حالة الطقس غدا الخميس .. مائل للحرارة واضطراب في البحر الأحمر وخليج السويس

مع أجواء مائلة للحرارة نهارًا ولطيفة ليلا
دعاء محمود 6:29 م, الأربعاء, 2 يونيو 21 6:29 م, الأربعاء, 2 يونيو 21

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تواصل درجات الحرارة انخفاضها، لتشهد حالة الطقس غدا الخميس، أجواء مائلة للحرارة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح نشطة على القاهرة.

الطقس غدا في السواحل

فيما تكون حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح نشطة على السواحل والوجه البحرى.

الطقس غدا في سيناء

أما حالة الطقس على جنوب سيناء شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للأتربة على جنوب غرب البلاد.

الطقس غدا في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، لطيف ليلا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا والرياح نشطة.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة الخميس، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 32 درجة، والصغرى 19 وفي الإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19.

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درجات الحرارة
درجات الحرارة

أما شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 27، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27 درجة للصغري.

الطقس غدا في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 29 والصغرى 19 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 30 والصغرى 19 درجة.

الطقس غدا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدا الخميس، في محافظة أسوان 40 درجة للعظمى و 26 للصغرى، وعلي محافظة قنا 36 درجة للعظمى و 23 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 38 للعظمي و 25 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 35 والصغري 23 درجة.

نسبة الرطوبة غدا

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمي و 25 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 80 للعظمى، و 40 للصغرى.

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وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 30 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد، إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من 3 إلى 5 أمتار، والرياح شمالية غربية.

ونوهت الأرصاد بأن هناك اضطرابا في الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس بسرعة رياح 60 إلى 70 كم/س.

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رطوبة الهواء

هى كمية بخار الماء الموجودة فالهواء وخاصة فى طبقة الجو السفلى، وتختلف الرطوبة حسب درجة الحرارة وضغط الهواء.

فكلما كان الهواء ادفأ زادت كمية بخار الماء الذى يحمله، وعندما يحتوى الهواء على أقصى كمية من بخار الماء يستطيع حملها تحت درجة حرارة وضغط معينين يقال أن الهواء تشبع ببخار الماء .

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بقلم دعاء محمود

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