حالة الطقس غدا الخميس.. مائل للحرارة نهارًا وأمطار على الصعيد

تشهد حالة الطقس غدًا الخميس، أجواءً مائلة للحرارة نهارًا، لطيفة إلى مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمعتدلة نهارًا، لطيفة إلى مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

وتتوقع الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر حارة نهارًا، ولطيفة إلى مائلة للبرودة ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا.

وتسقط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على جنوب سيناء وشمال البحر الأحمر.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف إلى مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على الشمال.

وتسقط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على شمال ووسط الصعيد، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس، في القاهرة تبلغ العظمى 28، والصغرى 22، وفي الإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 27، والصغرى 22 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى بها 27، والصغرى 17.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدًا الخميس، في محافظة أسوان 35 درجة للعظمى، و22 للصغرى، وعلى محافظة قنا 35 درجة للعظمى، و21 للصغري.

بينما تسجل محافظة الأقصر 34 للعظمى، و20 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 31، والصغرى 18.

فيما تسجل درجات الحرارة في مرسى مطروح 26 درجة للعظمى، و19 للصغرى.

الطقس غدًا في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 28 للعظمى و22 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 26 للعظمى، و20 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر والرياح شمالية غربية.

الشفق القطبي

هو مزيج من الألوان التي تتشكل على القطبين الشمالي والجنوبي للكرة الأرضية ويعرف أيضاً بأسماء الفجر القطبي أو الأضواء القطبية.

وقد سميت هذه الظاهرة باسم “اورورا” كاسم أحد الآلهة في الثقافة اليونانية أما غاليليو فقد اسماها الريح الشمالية “بوراليس”.

كما يظهر تطابق في سمات الضوء من الناحية الجنوبية إلى الشفق في الناحية الشمالية، كما أن التغيرات في كلا القطبين متزامنان.

وتظهر هذه الاضواء باللونين الأخضر الخافت والأحمر يظهر الشفق القطبي في المناطق ذات خطوط العرض الأقرب للقطبين ومن المناطق التي يمكن رؤية الظاهرة فيها بوضوح جنوبا هي: تشيلي والأرجنتين وأستراليا.