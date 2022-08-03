حالة الطقس غدا الخميس.. مائل للحرارة ليلًا ورياح نشطة على القاهرة

تشهد حالة الطقس غدًا الخميس، أجواءً حارة نهارًا، مائلة للحرارة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا في المساء على القاهرة والوجه البحري.

الطقس غدًا في القاهرة

وتتكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فهي حارّة رطبة نهارًا، شبورة صباحًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة.

شبورة مائية

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديدة الحرارة نهارًا، ومائلة للحرارة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، مائل للحرارة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على الشمال.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس، في القاهرة تبلغ العظمى 35، والصغرى 25، وفي الإسكندرية العظمى 32، والصغرى 24.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 34، والصغرى 24 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى بها 38، والصغرى 23.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدًا الخميس، في محافظة أسوان 43 درجة للعظمى، و29 للصغرى، وعلى محافظة قنا 42 درجة للعظمى، و27 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 42 للعظمى، و28 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 41، والصغرى 25.

درجات الحرارة والطقس

فيما تسجل درجات الحرارة في مرسى مطروح 31 درجة للعظمى، و24 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

حرائق الغابات

قالت الأرصاد الجوية، إن هناك انتشار للحرارة الشديدة في دول البرتغال، إسبانيا وفرنسا حتى وصلت إلى المملكة المتحدة، وتزيد الظروف الحارة من مخاطر حرائق الغابات.

وأضافت أنه اندلعت حرائق الغابات في فرنسا خلال الأسابيع الأخيرة، وكذلك دول أوروبية أخرى من بينها البرتغال وإسبانيا.

وقد كافح رجال الإطفاء مع سلسلة من الحرائق التى اندلعت فى أسبانيا بعد أيام من درجات الحرارة الاستثنائية المرتفعة التي وصلت إلى 45.7 درجة مئوية.

وبالإضافة إلى التهديد المباشر الناجم عن الاحتراق، فهناك خطر أكبر تسببه حرائق الغابات أيضاً، إذ تطلق حرائق الغابات ملوثات ضارة في الغلاف الجوي، منها جزيئات وغازات سامة مثل أول أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين والمركبات العضوية غير الميثان.

ويمكن للجزيئات والغازات المنبعثة من حرق الكتلة الأحيائية أن تُحمل لمسافات طويلة، فتضر بجودة الهواء في مناطق بعيدة.

الأسباب الرئيسية لنشوب حرائق الغابات

هناك ثلاثة أسباب رئيسية تعد هي الأسباب الجذرية لنشوب الحرائق في الغابات وهي الأكسجين، الحرارة والوقود، إذ يتحد الأكسجين الذي يوجد في الهواء مع مصدر الوقود ويوفر البيئة المناسبة للاشتعال.

أما الوقود، فهو الشيء الذي يحترق في النار، ويمكن أن يتواجد الوقود في الكثير من الأشكال مثل الأغصان الميتة، الأوراق الذابلة، البلاستيك، القماش، السوائل وغيرهم، وكل نوع من هذه الأنواع يحترق بدرجة مختلفة.