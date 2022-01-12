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حالة الطقس غدا الخميس .. مائل للبرودة وأمطار على القاهرة

شديد البرودة ليلًا
دعاء محمود 6:48 م, الأربعاء, 12 يناير 22 6:48 م, الأربعاء, 12 يناير 22

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تشهد حالة الطقس غدا الخميس، أجواء مائلة للبرودة نهارًا، وشديدة البرودة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس غدًا في القاهرة

وتتوقع الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة مساءا مع أجواء غائمة جزئيا على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمائلة للبرودة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، والرياح نشطة.

كما تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من متفرقة من السواحل الشمالية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء دافئة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، تصل لحد الصقيع على وسط سيناء، والرياح معتدلة.

وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على حلايب وشلاتين ومرسي علم على فترات متقطعة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

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درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 18، والصغرى 11، وفي الإسكندرية العظمى 17، والصغرى 12.

الطقس غدا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 18، والصغرى 11 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى 17، والصغرى 08.

الطقس غدا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، غدًا الخميس، في محافظة أسوان 26 درجة للعظمى، و10 للصغرى، وعلى محافظة قنا 23 درجة للعظمى، و09 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 24 للعظمى، و09 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 21، والصغرى 08.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 75 للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 70 للعظمى، و35 للصغرى.

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وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 60 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 55 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 3 أمتار، والرياح جنوبية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

الباروجراف

هو مسجل لتسجيل قيم الضغط الجوي خلال اليوم بأكمله ويتكون من عنصرين حساسين أحدهما أسطوانة نحاسية مستديرة مركب عليها خريطة مدرجة لقياس قيم الضغط الجوي ومركب علي ساعة دقيقة للغاية تدور خلال 24 ساعة.

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أما العنصر الحساس الأخر فهو ريشة رسم بحبر معين متصلة بجزء حساس جدا يتمدد وينكمش بفعل تأثير الضغط وهو يقيس الميل البارومتري أو سلوك الضغط الجوي.

الباروجراف

ويعرف سلوك الضغط الجوي بأنه مقدار التغير في قيمة الضغط الجوي في مكان ما خلال فترة زمنية محددة متعارف عليها في الأرصاد الجوية.

وأهمية معرفة سلوك الضغط الجوي أنها تساعد المتنبئ الجوي على معرفة تحسن أو سوء الأحوال الجوية، فإذا كان سلوك الضغط الجوي موجبا فان ذلك يعني إما استمرار الطقس الجيد والحسن أو تحسن في أحوال الطقس الرديء.

وإذا كان مقدار سلوك الضغط الجوي سالبا فان هذا يعني استمرار الطقس السيئ أو أن الأحوال الجوية سوف تسوء.

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بقلم دعاء محمود

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