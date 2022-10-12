حالة الطقس غدا الخميس.. مائل للبرودة ليلًا ورياح نشطة

تشهد حالة الطقس غدًا الخميس، أجواءً معتدلة نهارًا، لطيفة إلى مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمعتدلة نهارًا، لطيفة إلى مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

وتتوقع الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مائلة للحرارة نهارًا، ولطيفة إلى مائلة للبرودة ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على الشمال.

الطقس

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس، في القاهرة تبلغ العظمى 28، والصغرى 21، وفي الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 27، والصغرى 21 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى بها 29، والصغرى 16.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدًا الخميس، في محافظة أسوان 34 درجة للعظمى، و22 للصغرى، وعلى محافظة قنا 34 درجة للعظمى، و20 للصغري.

بينما تسجل محافظة الأقصر 33 للعظمى، و21 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 30، والصغرى 19.

فيما تسجل درجات الحرارة في مرسى مطروح 27 درجة للعظمى، و19 للصغرى.

الطقس غدًا في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 28 للعظمى و20 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 27 للعظمى، و20 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر والرياح شمالية غربية.

منخفض السودان الموسمي

ينشأ منخفض السودان نتيجة صعود الهواء عن طريق تيارات الحمل المتولدة بالتسخين العالى لسطح الأرض.

وهو مما يؤدى إلى هبوط الضغط الجوى فى هذه المنطقة خاصة شرق وجنوب السودان، وهو منخفض غير حركى ولكنه امتدادى.

ويمتاز منخفض السودان بتواجده طوال العام ولكن يحدث له ذبذبة مع فصول السنة، ويكون نشاطه خلال فصول الخريف والشتاء والربيع.