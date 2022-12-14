حالة الطقس غدا الخميس.. مائل للبرودة ليلًا وشبورة صباحًا على الطرق

تشهد حالة الطقس غدًا الخميس، أجواءً معتدلة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس غدًا في القاهرة

وتتكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمعتدلة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر حارة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس، في القاهرة تبلغ العظمى 25، والصغرى 17، وفي الإسكندرية العظمى 25، والصغرى 13.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 24، والصغرى 15، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى بها 22، والصغرى 10.

الطقس غدًا أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدًا الخميس، في محافظة أسوان 28 درجة للعظمى، و13 للصغرى، وعلى محافظة قنا 26 درجة للعظمى، 12 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 26 للعظمى، و13 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 26، والصغري 11.

فيما تسجل درجات الحرارة فى مرسى مطروح 25 درجة للعظمى، و13 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 24 للعظمى، و16 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 24 للعظمى، 14 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح جنوبية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

رياح البوارح

رياح شمالية غربية شديدة الجفاف تثير الغبار والاتربة، حيث تصل سرعتها أحياناً إلى أكثر من 55كم/ ساعة، وقد تؤدي إلى تشكل العواصف الرملية في الحالات الشديدة.

كما تنشأ رياح البوارح بسبب ارتفاع الضغط الجوي السطحي على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وانخفاضه الشديد فوق شرق الجزيرة العربية وصحراء الربع الخالي.

مما يساهم في اندفاع الرياح من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي مع إثارة الغبار والعواصف الرملية.