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حالة الطقس غدا الخميس.. شديد الحرارة نهارًا ورياح نشطة

لطيف ليلا
دعاء محمود 4:53 م, الأربعاء, 9 يونيو 21 4:53 م, الأربعاء, 9 يونيو 21

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تتوقع الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس غدا الخميس، شديدة الحرارة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح نشطة على القاهرة والوجه البحرى.

الطقس غدا في السواحل

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للحرارة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح نشطة على فترات متقطعة.

الطقس غدا في سيناء

وتابعت الأرصاد، أن حالة الطقس على جنوب سيناء شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على فترات متقطعة.

الطقس غدا في الصعيد

وعلى شمال الصعيد الطقس حار نهارًا، لطيف ليلا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا والرياح نشطة.

طقس حار22
الطقس الحار

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة الخميس، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 37 درجة، والصغرى 23 وفي الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21.

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أما شرم الشيخ فالعظمى 39 والصغرى 28، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 28 درجة.

الطقس غدا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 35 والصغرى 22 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 35 والصغرى 19 درجة.

الطقس غدا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدا الخميس، في محافظة أسوان 44 درجة للعظمى و28 للصغرى، وعلي محافظة قنا 42 درجة للعظمى و27 للصغرى.

درجات الحرارة

بينما تسجل الأقصر 43 للعظمي و27 للصغرى، وعلى سوهاج العظمي 41 والصغري 26 درجة.

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نسبة الرطوبة غدا

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمي و 25 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 80 للعظمى، و40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 30 للعظمى و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و15 للصغري.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد، إلى أن حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

رطوبة الهواء

هى كمية بخار الماء الموجودة فالهواء خاصة فى طبقة الجو السفلى، وتختلف الرطوبة حسب درجة الحرارة وضغط الهواء.

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فكلما كان الهواء أدفأ زادت كمية بخار الماء الذى يحمله، وعندما يحتوى الهواء على أقصى كمية من بخار الماء يستطيع حملها تحت درجة حرارة وضغط معينين يقال إنها حالة تشبُع الهواء ببخار الماء.

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بقلم دعاء محمود

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