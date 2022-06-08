حالة الطقس غدا الخميس.. شديد الحرارة نهارًا ورياح نشطة

تشهد حالة الطقس غدًا الخميس، أجواءً شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مساء على القاهرة والوجه البحري.

الطقس غدًا في القاهرة

وأفادت الأرصاد بأن هناك شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فحارة نهارًا، شبورة صباحًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشرقية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديدة الحرارة نهارًا، ومعتدلة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في الصعيد

الطقس

وعلى شمال وجنوب الصعيد يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس، في القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 38، والصغرى 24، وفي الإسكندرية العظمى 32، والصغرى 23.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 36، والصغرى 22 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى بها 39، والصغرى 24.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدًا الخميس، في محافظة أسوان 43 درجة للعظمى، و28 للصغرى، وعلى محافظة قنا 42 درجة للعظمى، و25 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 42 للعظمى، و24 للصغرى، وسوهاج العظمى 41، والصغرى 24.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية شرقية.

بينما حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.

المزارعون

مع ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة خلال هذه الفترة تتأثر المحاصيل الزراعية تأثرًا سلبيًّا، حيث تؤدي الموجات الحرارية العالية إلى ضعف النمو الخضري، اصفرار النباتات، التقزم، تضرر عقد الثمار.

مع زيادة الحساسية للإصابة بالأمراض وطرد مبكر جدًّا للسنبلة، لذلك تحتاج إلى معاملة خاصة من حيث الري والتسميد ومكافحة الآفات وذلك للخروج بالمحاصيل الزراعية بأقلّ أضرار ممكنة.

لذا يجب على المزارعين اتباع هذه الإجراءات وهي:

عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس في وقت الظهيرة لتجنب إصابة المزارعين بالأمراض المتعلقة بالإجهاد الحراري.

ري النباتات في أوقات مبكرة بعد الفجر أو الفترة بين العصر والمغرب لأنها أفضل الأوقات للري، حيث تبدأ حرارة التربة في الانخفاض حتى لا تتأثر النباتات وتجنب الري وقت الظهيرة.

قليل كمية المياه في الرية الواحدة وزيادة عددها لتفادي تساقط الثمار.

تسميد المحاصيل الزراعية بالنترات بدلًا من اليوريا أو سلفات الأمونيوم حتى تكون النباتات أكثر قدرة على تحمل الإجهاد الحراري.