حالة الطقس غدا الخميس.. شبورة كثيفة حتى 7 صباحا ورياح نشطة على القاهرة

تشهد حالة الطقس، غدًا الخميس، أجواء معتدلة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح نشطة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس غدًا في القاهرة

وحذرت الأرصاد، من تكون شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا من 5 إلى 7 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمعتدلة نهارًا، مع شبورة كثيفة صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشرقية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء مائلة للحرارة نهارًا، شبورة كثيفة صباحًا على وسط سيناء، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.

ونوهت الأرصاد بأن الطقس على كل أنحاء البلاد لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس، فالقاهرة تبلغ الدرجة العظمي 27، والصغرى 18، وفي الإسكندرية العظمى 26، والصغرى 19. درجات الحرارة

أما شرم الشيخ فالعظمى 29، والصغرى 22، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 29، والصغرى 21.

الطقس غدا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 26، والصغرى 18 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 26، والصغرى 14.

الطقس غدا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، غدًا الخميس، في محافظة أسوان 33 درجة للعظمى، و20 للصغرى، وعلى محافظة قنا 30 درجة للعظمى، و18 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 31 للعظمى، و18 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 29، والصغرى 17.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 86% للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و40 للصغري.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية شرقية.

بينما حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

رياح البوارح

رياح شمالية غربية شديدة الجفاف تثير الغبار والاتربة، حيث تصل سرعتها أحيانًا إلى أكثر من 55كم/ ساعة، وقد تؤدي إلى تشكل العواصف الرملية في الحالات الشديدة.

كما تنشأ رياح البوارح بسبب ارتفاع الضغط الجوي السطحي على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وانخفاضه الشديد فوق شرق الجزيرة العربية وصحراء الربع الخالي. رياح البوارح

مما يسهم في اندفاع الرياح من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي مع إثارة الغبار والعواصف الرملية.

يكثر هبوب رياح البوارح على المناطق الشرقية من المملكة العربية السعودية وتصل إلى المناطق الوسطى أحيانًا، وتهب على الكويت وقطر والبحرين والعراق، وصولًا إلى الإمارات.